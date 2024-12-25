https://ria.ru/20241225/tramp-1991118245.html

Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала, пишет NYP

Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала, пишет NYP - РИА Новости, 25.12.2024

Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала, пишет NYP

Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, считая свою страну империей, которой необходимо... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T01:36:00+03:00

2024-12-25T01:36:00+03:00

2024-12-25T07:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, считая свою страну империей, которой необходимо расширяться, сообщает газете New York Post со ссылкой информированные источники."Президент серьезен на сто процентов", — заявил один из источников издания, оценивая настрой Трампа по отношению к Гренландии и Панамскому каналу. По словам второго собеседника, избранный президент верит, что "те империи, которые не растут, начинают рушиться". Источник газеты добавил, что сам Трамп "благоволит" бывшим американским президентам, которые проводили экспансии на континенте и способствовали расширению территории США."Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией", — добавил онКак отмечает издание, возможное присоединение Гренландии к США может стать самым крупным приобретением в истории страны. Эта сделка превзойдет оп масштабам покупку Луизианы у Франции и Аляски у России в XIX веке.Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в понедельник ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.Трамп 22 декабря также заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. По его словам, Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

https://ria.ru/20241223/mask-1990803458.html

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в мире, сша, гренландия, панамский канал, дональд трамп