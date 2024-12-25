Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала, пишет NYP
NYP: Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, считая свою страну империей, которой необходимо расширяться, сообщает газете New York Post со ссылкой информированные источники.
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"Президент серьезен на сто процентов", — заявил один из источников издания, оценивая настрой Трампа по отношению к Гренландии и Панамскому каналу.
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По словам второго собеседника, избранный президент верит, что "те империи, которые не растут, начинают рушиться". Источник газеты добавил, что сам Трамп "благоволит" бывшим американским президентам, которые проводили экспансии на континенте и способствовали расширению территории США.
"Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией", — добавил он
Как отмечает издание, возможное присоединение Гренландии к США может стать самым крупным приобретением в истории страны. Эта сделка превзойдет оп масштабам покупку Луизианы у Франции и Аляски у России в XIX веке.
Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в понедельник ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Трамп 22 декабря также заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. По его словам, Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
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