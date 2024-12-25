https://ria.ru/20241225/toropets-1991258750.html

Губернатор Руденя рассказал о восстановлении объектов в Торопце

Губернатор Руденя рассказал о восстановлении объектов в Торопце - РИА Новости, 25.12.2024

Губернатор Руденя рассказал о восстановлении объектов в Торопце

В тверском Торопце завершены работы по остеклению и восстановлению кровель в школах и детских садах, в Торопецкой ЦРБ, ранее отремонтировали участок дороги до... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:52:00+03:00

2024-12-25T14:52:00+03:00

2024-12-25T14:52:00+03:00

тверская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В тверском Торопце завершены работы по остеклению и восстановлению кровель в школах и детских садах, в Торопецкой ЦРБ, ранее отремонтировали участок дороги до Плоскоши, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2024 года. В ночь на 18 сентября правительство региона сообщало, что ПВО отразило массовую атаку украинских БПЛА в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Проводилась частичная эвакуация населения. Позднее, 21 сентября, губернатор Тверской области Игорь Руденя вновь сообщал, что на юго-западе региона силами МО РФ сбиты БПЛА. Велась ликвидация последствий падения обломков, расчистка территории, глава региона провел в Торопецком муниципальном округе совещание оперативного штаба. "Еще раз хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить жителей города и муниципалитета за стойкость характера, патриотизм. Очень организованные, сильные люди. Никакой не было паники. Когда мы работали в Торопце, видели людей, которые приходили на помощь друг другу. И нашим долгом было обязательно помочь по максимуму", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Рудени. Так, 24 декабря на заседании правительства Тверской области было принято решение о продлении до 1 марта 2025 года срока подачи документов на предоставление мер поддержки жителям Торопецкого округа. Выделены дополнительные региональные средства на выплаты. Руденя напомнил, что в настоящее время поддержка жителям Торопецкого округа оказывается по разным направлениям: это ремонт кровель, крыш, заборов, замена окон, дверей, выплата компенсаций за хозяйственные постройки. В Торопце в усиленном режиме работает отделение соцзащиты. Глава региона также рассказал, что в целом завершены работы по остеклению и восстановлению кровель в школах и детских садах, в Торопецкой ЦРБ. Ранее отремонтирован участок дороги до Плоскоши. В ближайшее время в городе откроется краеведческий музей. На пресс-конференции губернатору задали вопрос об обустройстве новой лыжной базы в Торопце. Прежнее здание стало непригодным для использования из-за атаки БПЛА. Руденя рассказал, что работы по созданию новой лыжной базы уже идут. Установлено здание площадью порядка 120 квадратных метров. Трасса протяженностью 1,5 километра готова к функционированию. В ближайших планах по развитию Торопца – газификация, уточнили в пресс-службе. "Попробуем это сделать побыстрее, приняли решение провести газификацию со стороны Пскова. Понимаем, что Торопец перенес такую ситуацию, люди и предприятия этого заслуживают. Конечно, с газом на территории будет другая экономика, у людей появятся дополнительные возможности", – заключил Руденя.

https://ria.ru/20241225/geroi-1991243784.html

https://ria.ru/20241225/demografiya-1991227439.html

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торопец, россия, псков, игорь руденя, тверская область