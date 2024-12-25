https://ria.ru/20241225/terakt-1991148091.html

ФСБ показала кадры с признаниями задержанных за планирование теракта

ФСБ показала кадры с признаниями задержанных за планирование теракта - РИА Новости, 25.12.2024

ФСБ показала кадры с признаниями задержанных за планирование теракта

ФСБ РФ показала видео с подробными признаниями злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:38:00+03:00

2024-12-25T09:38:00+03:00

2024-12-25T09:48:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с подробными признаниями злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения. Задержанные рассказали, в частности, что поручения им давали по переписке, а также о том, как они добирались до стоянки с машиной, которую они должны были взорвать. Один из злоумышленников сказал, что ранее за автомобилем вели слежку. По словам другого, СВУ находилось в заброшенном гараже.Один из задержанных за подготовку теракта против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье рассказал, что ему обещали за это 500 тысяч рублей, но не дали ничего, видео с этим признанием публикует ФСБ России."Мне вообще нисколько не заплатили. Обещали заплатить 500 тысяч рублей", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

россия

московская область (подмосковье)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. Сорванный теракт был направлен против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения, сообщили в СК. Семи фигурантам дела предъявлено обвинение, у них прошли обыски, добавили в ведомстве. 2024-12-25T09:38 true PT4M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве