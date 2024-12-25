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Появились кадры задержания планировавших подрыв авто главы предприятия ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
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09:25 25.12.2024 (обновлено: 09:35 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/terakt-1991141568.html
Появились кадры задержания планировавших подрыв авто главы предприятия ОПК
Появились кадры задержания планировавших подрыв авто главы предприятия ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
Появились кадры задержания планировавших подрыв авто главы предприятия ОПК
ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:25:00+03:00
2024-12-25T09:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. На видео показано, как злоумышленников задерживают, сажают в самолет и доставляют в Московский регион. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
московская область (подмосковье)
украина
россия
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Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия
ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. Сорванный теракт был направлен против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения, сообщили в СК. Семи фигурантам дела предъявлено обвинение, у них прошли обыски, добавили в ведомстве.
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происшествия, московская область (подмосковье), украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры задержания планировавших подрыв авто главы предприятия ОПК

ФСБ показала задержание планировавших подрыв машины главы предприятия ОПК

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье.
На видео показано, как злоумышленников задерживают, сажают в самолет и доставляют в Московский регион.
По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)УкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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