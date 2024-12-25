https://ria.ru/20241225/terakt-1991141568.html

Появились кадры задержания планировавших подрыв авто главы предприятия ОПК

Появились кадры задержания планировавших подрыв авто главы предприятия ОПК - РИА Новости, 25.12.2024

Появились кадры задержания планировавших подрыв авто главы предприятия ОПК

ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:25:00+03:00

2024-12-25T09:25:00+03:00

2024-12-25T09:35:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. На видео показано, как злоумышленников задерживают, сажают в самолет и доставляют в Московский регион. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. По данным СК РФ, теракт замышлялся против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

московская область (подмосковье)

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание лиц, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия ФСБ показала видео задержания злоумышленников, планировавших теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье. Сорванный теракт был направлен против одного из руководителей военного конструкторского бюро машиностроения, сообщили в СК. Семи фигурантам дела предъявлено обвинение, у них прошли обыски, добавили в ведомстве. 2024-12-25T09:25 true PT4M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)