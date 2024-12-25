ВС России освободили Новый Труд в Донбассе

Новый Труд — небольшое село в шести километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Расположено у железной дороги, соединяющей город с Селидово и Курахово. Вдоль нее продолжается продвижение российских войск по направлению к самому Красноармейску, который играет ключевую роль для всего участка линии обороны ВСУ в ДНР: его освобождение поставит под угрозу украинские формирования на территории республики.