ВС России освободили Новый Труд в Донбассе
ВС России освободили село Новый Труд в ДНР
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.
"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новый Труд в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новый Труд в ДНР
Новый Труд — небольшое село в шести километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Расположено у железной дороги, соединяющей город с Селидово и Курахово. Вдоль нее продолжается продвижение российских войск по направлению к самому Красноармейску, который играет ключевую роль для всего участка линии обороны ВСУ в ДНР: его освобождение поставит под угрозу украинские формирования на территории республики.
Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка, указали в министерстве.
За сутки противник потерял на этом участке фронта:
- более 550 военнослужащих;
- боевую машину пехоты;
- бронетранспортер;
- три автомобиля;
- 152-милиметровую гаубицу "Мста-Б";
- 122-милиметровую гаубицу Д-30;
- 105-милиметровое орудие М101 производства США.
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