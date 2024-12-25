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ВС России освободили Новый Труд в Донбассе - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 25.12.2024 (обновлено: 14:29 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/svo-1991220776.html
ВС России освободили Новый Труд в Донбассе
ВС России освободили Новый Труд в Донбассе - РИА Новости, 25.12.2024
ВС России освободили Новый Труд в Донбассе
Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 25.12.2024
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специальная военная операция на украине
россия
донбасс
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России."В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве. Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка, указали в министерстве.За сутки противник потерял на этом участке фронта:
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россия
донбасс
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россия, донбасс, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Новый Труд в Донбассе

ВС России освободили село Новый Труд в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР, говорится в сообщении Минобороны России.
"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новый Труд в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новый Труд в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новый Труд в ДНР

Новый Труд — небольшое село в шести километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Расположено у железной дороги, соединяющей город с Селидово и Курахово. Вдоль нее продолжается продвижение российских войск по направлению к самому Красноармейску, который играет ключевую роль для всего участка линии обороны ВСУ в ДНР: его освобождение поставит под угрозу украинские формирования на территории республики.

Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка, указали в министерстве.
За сутки противник потерял на этом участке фронта:
  • более 550 военнослужащих;
  • боевую машину пехоты;
  • бронетранспортер;
  • три автомобиля;
  • 152-милиметровую гаубицу "Мста-Б";
  • 122-милиметровую гаубицу Д-30;
  • 105-милиметровое орудие М101 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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