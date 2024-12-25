"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта
"Оборонлогистика": причиной крушения "Урса Майор" стала террористическая атака
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Причиной крушения российского сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море стал теракт, заявил РИА Новости судовладелец, группа компаний "Оборонлогистика".
«
"Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно "Урса Майор", принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024-го, в 13:50 (по московскому времени), произошли три последовательных взрыва с правого борта, в районе кормовой части", — сказали в пресс-службе.
© ИнфографикаКрушение "Урса Майор"
© Инфографика
Крушение "Урса Майор"
После этого сухогруз получил резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.
Судно "Урса Майор" не было перегружено, подчеркнули в компании. По данным "Оборонлогистики", это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.
На борту находились: два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского.