https://ria.ru/20241225/sudno-1991299217.html

"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта

"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта - РИА Новости, 25.12.2024

"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта

Причиной крушения российского сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море стал теракт, заявил РИА Новости судовладелец, группа компаний "Оборонлогистика". РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:30:00+03:00

2024-12-25T17:30:00+03:00

2024-12-25T18:11:00+03:00

в мире

средиземное море

крушение судна "урса майор"

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Причиной крушения российского сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море стал теракт, заявил РИА Новости судовладелец, группа компаний "Оборонлогистика"."Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно "Урса Майор", принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024-го, в 13:50 (по московскому времени), произошли три последовательных взрыва с правого борта, в районе кормовой части", — сказали в пресс-службе.После этого сухогруз получил резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.Судно "Урса Майор" не было перегружено, подчеркнули в компании. По данным "Оборонлогистики", это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.На борту находились: два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского.

https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html

средиземное море

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, средиземное море, крушение судна "урса майор"