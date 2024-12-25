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"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта - РИА Новости, 25.12.2024
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17:30 25.12.2024 (обновлено: 18:11 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sudno-1991299217.html
"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта
"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта - РИА Новости, 25.12.2024
"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта
Причиной крушения российского сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море стал теракт, заявил РИА Новости судовладелец, группа компаний "Оборонлогистика". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:30:00+03:00
2024-12-25T18:11:00+03:00
в мире
средиземное море
крушение судна "урса майор"
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Причиной крушения российского сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море стал теракт, заявил РИА Новости судовладелец, группа компаний "Оборонлогистика".&quot;Оборонлогистика&quot; полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно &quot;Урса Майор&quot;, принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024-го, в 13:50 (по московскому времени), произошли три последовательных взрыва с правого борта, в районе кормовой части&quot;, — сказали в пресс-службе.После этого сухогруз получил резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.Судно "Урса Майор" не было перегружено, подчеркнули в компании. По данным "Оборонлогистики", это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.На борту находились: два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров."Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского.
https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html
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в мире, средиземное море, крушение судна "урса майор"
В мире, Средиземное море, Крушение судна "Урса Майор"
"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта

"Оборонлогистика": причиной крушения "Урса Майор" стала террористическая атака

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Причиной крушения российского сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море стал теракт, заявил РИА Новости судовладелец, группа компаний "Оборонлогистика".
«

"Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно "Урса Майор", принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024-го, в 13:50 (по московскому времени), произошли три последовательных взрыва с правого борта, в районе кормовой части", — сказали в пресс-службе.

© ИнфографикаКрушение "Урса Майор"
Крушение Большой Медведицы
© Инфографика
Крушение "Урса Майор"
После этого сухогруз получил резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.
Судно "Урса Майор" не было перегружено, подчеркнули в компании. По данным "Оборонлогистики", это один из крупнейших в России сухогрузов, его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн. При этом вес груза составлял 806 тонн.
На борту находились: два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.
"Урса Майор" — грузовое судно 2009 года постройки. Оно шло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток. Сухогруз потерпел крушение в Средиземном море, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского.
Члены экипажа судна Ursa Major в Картахене, Испания - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства
Вчера, 10:12
 
В миреСредиземное мореКрушение судна "Урса Майор"
 
 
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