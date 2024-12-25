Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации
РФ заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии за дискриминацию русских
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских в этих странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Мы задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников. В частности, возможности для этого открывает и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции", — сказала она.
В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель российской дипмиссии в Женеве Гузаль Хусанова заявила об ухудшении ситуации в этой области в западных странах. Среди прочего там, по ее словам, процветает русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоговорящих жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
Кроме того, в прибалтийских государствах образовательные учреждения постепенно отказываются от русского языка, несмотря на значительное количество граждан, говорящих на нем. Так, в школах Литвы и Латвии с 1 сентября больше нельзя изучать русский в качестве второго иностранного, в то время как в Эстонии детские сады и 1-4 классы основной школы переходят на обучение на эстонском языке.
Как отмечал Владимир Путин, в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
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