https://ria.ru/20241225/sud-1991306904.html

Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации

Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации - РИА Новости, 25.12.2024

Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации

Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских в этих странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:54:00+03:00

2024-12-25T17:54:00+03:00

2024-12-25T18:38:00+03:00

в мире

россия

латвия

литва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских в этих странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Мы задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников. В частности, возможности для этого открывает и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции", — сказала она.В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель российской дипмиссии в Женеве Гузаль Хусанова заявила об ухудшении ситуации в этой области в западных странах. Среди прочего там, по ее словам, процветает русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоговорящих жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.Кроме того, в прибалтийских государствах образовательные учреждения постепенно отказываются от русского языка, несмотря на значительное количество граждан, говорящих на нем. Так, в школах Литвы и Латвии с 1 сентября больше нельзя изучать русский в качестве второго иностранного, в то время как в Эстонии детские сады и 1-4 классы основной школы переходят на обучение на эстонском языке.Как отмечал Владимир Путин, в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.

https://ria.ru/20241219/latviya-1990024248.html

https://ria.ru/20240830/estoniya-1969555665.html

россия

латвия

литва

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, латвия, литва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, эстония, оон