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Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации - РИА Новости, 25.12.2024
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17:54 25.12.2024 (обновлено: 18:38 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sud-1991306904.html
Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации
Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации - РИА Новости, 25.12.2024
Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации
Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских в этих странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:54:00+03:00
2024-12-25T18:38:00+03:00
в мире
россия
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литва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских в этих странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Мы задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников. В частности, возможности для этого открывает и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции", — сказала она.В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель российской дипмиссии в Женеве Гузаль Хусанова заявила об ухудшении ситуации в этой области в западных странах. Среди прочего там, по ее словам, процветает русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоговорящих жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.Кроме того, в прибалтийских государствах образовательные учреждения постепенно отказываются от русского языка, несмотря на значительное количество граждан, говорящих на нем. Так, в школах Литвы и Латвии с 1 сентября больше нельзя изучать русский в качестве второго иностранного, в то время как в Эстонии детские сады и 1-4 классы основной школы переходят на обучение на эстонском языке.Как отмечал Владимир Путин, в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
https://ria.ru/20241219/latviya-1990024248.html
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в мире, россия, латвия, литва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, эстония, оон
В мире, Россия, Латвия, Литва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин, Эстония, ООН
Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации

РФ заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии за дискриминацию русских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских в этих странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Мы задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников. В частности, возможности для этого открывает и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции", — сказала она.
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19 декабря, 02:35
В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель российской дипмиссии в Женеве Гузаль Хусанова заявила об ухудшении ситуации в этой области в западных странах. Среди прочего там, по ее словам, процветает русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоговорящих жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
Кроме того, в прибалтийских государствах образовательные учреждения постепенно отказываются от русского языка, несмотря на значительное количество граждан, говорящих на нем. Так, в школах Литвы и Латвии с 1 сентября больше нельзя изучать русский в качестве второго иностранного, в то время как в Эстонии детские сады и 1-4 классы основной школы переходят на обучение на эстонском языке.
Как отмечал Владимир Путин, в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
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