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В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма
В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма - РИА Новости, 25.12.2024
В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма
Перовский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии хирурга Ивана Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T00:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии хирурга Ивана Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Перовского районного суда города Москвы Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима",- сказал собеседник агентства. Мужчину взяли под стражу в зале суда. В инстанции не уточнили, в какую именно организацию или каким лицам обвиняемый направлял денежные средства. По статье, вменяемой Тищенко, ему грозило до восьми лет лишения свободы. В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы уточняется, что Тищенко является хирургом.
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В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма
Хирург Тищенко получил четыре года колонии за финансирование экстремизма