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В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма - РИА Новости, 25.12.2024
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00:28 25.12.2024 (обновлено: 00:32 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sud-1991116417.html
В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма
В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма - РИА Новости, 25.12.2024
В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма
Перовский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии хирурга Ивана Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T00:28:00+03:00
2024-12-25T00:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии хирурга Ивана Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Перовского районного суда города Москвы Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима",- сказал собеседник агентства. Мужчину взяли под стражу в зале суда. В инстанции не уточнили, в какую именно организацию или каким лицам обвиняемый направлял денежные средства. По статье, вменяемой Тищенко, ему грозило до восьми лет лишения свободы. В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы уточняется, что Тищенко является хирургом.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма

Хирург Тищенко получил четыре года колонии за финансирование экстремизма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии хирурга Ивана Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Перовского районного суда города Москвы Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима",- сказал собеседник агентства.
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Мужчину взяли под стражу в зале суда.
В инстанции не уточнили, в какую именно организацию или каким лицам обвиняемый направлял денежные средства.
По статье, вменяемой Тищенко, ему грозило до восьми лет лишения свободы.
В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы уточняется, что Тищенко является хирургом.
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