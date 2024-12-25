https://ria.ru/20241225/sud-1991116417.html

В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма

В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма - РИА Новости, 25.12.2024

В Москве хирург получил четыре года колонии за финансирование экстремизма

Перовский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии хирурга Ивана Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T00:28:00+03:00

2024-12-25T00:28:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии хирурга Ивана Тищенко по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Перовского районного суда города Москвы Тищенко Иван Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима",- сказал собеседник агентства. Мужчину взяли под стражу в зале суда. В инстанции не уточнили, в какую именно организацию или каким лицам обвиняемый направлял денежные средства. По статье, вменяемой Тищенко, ему грозило до восьми лет лишения свободы. В официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы уточняется, что Тищенко является хирургом.

https://ria.ru/20241224/lazareva-1990995095.html

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происшествия, москва, россия