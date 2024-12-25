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Осужденный за призывы к экстремизму Стрелков просит суд смягчить приговор - РИА Новости, 25.12.2024
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12:07 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/strelki-1991197694.html
Осужденный за призывы к экстремизму Стрелков просит суд смягчить приговор
Осужденный за призывы к экстремизму Стрелков просит суд смягчить приговор - РИА Новости, 25.12.2024
Осужденный за призывы к экстремизму Стрелков просит суд смягчить приговор
Осужденный по делу о публичных призывах к экстремизму бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:07:00+03:00
2024-12-25T12:07:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
кировская область
кирово-чепецк
игорь стрелков
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Осужденный по делу о публичных призывах к экстремизму бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, дата рассмотрения еще не назначена, сообщили РИА Новости в Кирово-Чепецком районном суде Кировской области. Как следует из материалов суда, ходатайство "о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ)" поступило в Киров-Чепецкий районный суд 24 декабря. "Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена… Судья, которая будет рассматривать ходатайство, находится в отпуске до 9 января 2025 года", - сообщила собеседница агентства. Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20241224/akhmetov-1991056730.html
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донецкая народная республика
кировская область
кирово-чепецк
россия
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происшествия, донецкая народная республика, кировская область, кирово-чепецк, игорь стрелков, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Кировская область, Кирово-Чепецк, Игорь Стрелков, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Осужденный за призывы к экстремизму Стрелков просит суд смягчить приговор

Экс-министр обороны ДНР Стрелков подал ходатайство о смягчении наказания

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Осужденный по делу о публичных призывах к экстремизму бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, дата рассмотрения еще не назначена, сообщили РИА Новости в Кирово-Чепецком районном суде Кировской области.
Как следует из материалов суда, ходатайство "о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ)" поступило в Киров-Чепецкий районный суд 24 декабря.
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"Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена… Судья, которая будет рассматривать ходатайство, находится в отпуске до 9 января 2025 года", - сообщила собеседница агентства.
Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Тогда же решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. В ноябре Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаКировская областьКирово-ЧепецкИгорь СтрелковМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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