https://ria.ru/20241225/strelba-1991257712.html

В Ярославле арестовали мужчину за стрельбу в центре города

В Ярославле арестовали мужчину за стрельбу в центре города - РИА Новости, 25.12.2024

В Ярославле арестовали мужчину за стрельбу в центре города

Суд в Ярославле отправил под стражу жителя Воронежа, приехавшего в Ярославль по работе и в пьяном виде открывшего стрельбу из пневматического пистолета в центре РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:48:00+03:00

2024-12-25T14:48:00+03:00

2024-12-25T14:48:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Суд в Ярославле отправил под стражу жителя Воронежа, приехавшего в Ярославль по работе и в пьяном виде открывшего стрельбу из пневматического пистолета в центре города, сообщает в среду прокуратура Ярославской области. Сообщается, что прокуратура Кировского района Ярославля поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 45-летнему жителю Воронежской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). "По версии следствия, ранним утром в минувшее воскресенье на площади Волкова города Ярославля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета. Противоправная деятельность была пресечена очевидцами преступления, которые задержали мужчину и передали его сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении. При инциденте никто не пострадал, уточнили РИА Новости в прокуратуре. По данным прокуратуры, мужчина приехал в Ярославль по работе. "С учетом позиции представителя прокуратуры нарушителю общественного порядка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - информирует надзорное ведомство. Санкция вменяемой мужчине статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20241224/kemerovo-1990928181.html

https://ria.ru/20241218/strelba-1989946799.html

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происшествия, ярославль, воронеж, ярославская область, россия