Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 25.12.2024 (обновлено: 12:02 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/stavka-1991188792.html
Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку - РИА Новости, 25.12.2024
Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Банк России принял обоснованное решение, сохранив на последнем заседании ключевую ставку на уровне 21%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:39:00+03:00
2024-12-25T12:02:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
ключевая ставка
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_0:67:3006:1758_1920x0_80_0_0_688bd302543e33af0a29d79bbef966f4.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Банк России принял обоснованное решение, сохранив на последнем заседании ключевую ставку на уровне 21%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании."То, что Центральный банк не поднял ставку на последнем заседании, оставил на текущем уровне - это уже хороший сигнал, это обоснованное решение", - сказал Новак.Он добавил, что высокая инфляция еще сохраняется за счет сектора продовольственных товаров. И в этой связи необходимо соблюдать баланс спроса и предложения, прежде всего, за счет наращивания предложения со стороны производства. Кроме того, по словам Новака, важен сбалансированный подход при формировании бюджета, чтобы он не создавал дополнительного инфляционного давления.Вице-премьер также отметил необходимость мониторинга ситуации на рынке кредитования, как потребительского, так и коммерческого."В этом году очень высокий уровень кредитования в банковском секторе. И на сегодняшний день мы уже видим замедление за счет тех мер, которые приняты ЦБ, правительством РФ. Это все должно повлиять на снижение инфляции. И мы надеемся, что уже этот тренд, скажем так, переломлен. Будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, чтобы инфляция в среднесрочном периоде вышла на те уровни, которые позволяют говорить об устойчивом развитии экономики и низких инфляционных ожиданиях", - подчеркнул Новак.
https://ria.ru/20241223/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20241225/stavka-1991116748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976731341_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_aeef9591e3f724ef188cbaf24d496be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка, александр новак
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка, Александр Новак
Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Новак назвал решение ЦБ сохранить ключевую ставку обоснованным

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Банк России принял обоснованное решение, сохранив на последнем заседании ключевую ставку на уровне 21%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
23 декабря, 15:05
"То, что Центральный банк не поднял ставку на последнем заседании, оставил на текущем уровне - это уже хороший сигнал, это обоснованное решение", - сказал Новак.
Он добавил, что высокая инфляция еще сохраняется за счет сектора продовольственных товаров. И в этой связи необходимо соблюдать баланс спроса и предложения, прежде всего, за счет наращивания предложения со стороны производства. Кроме того, по словам Новака, важен сбалансированный подход при формировании бюджета, чтобы он не создавал дополнительного инфляционного давления.
Вице-премьер также отметил необходимость мониторинга ситуации на рынке кредитования, как потребительского, так и коммерческого.
"В этом году очень высокий уровень кредитования в банковском секторе. И на сегодняшний день мы уже видим замедление за счет тех мер, которые приняты ЦБ, правительством РФ. Это все должно повлиять на снижение инфляции. И мы надеемся, что уже этот тренд, скажем так, переломлен. Будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, чтобы инфляция в среднесрочном периоде вышла на те уровни, которые позволяют говорить об устойчивом развитии экономики и низких инфляционных ожиданиях", - подчеркнул Новак.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки в феврале после паузы
02:17
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКлючевая ставкаАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала