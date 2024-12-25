Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Новак назвал решение ЦБ сохранить ключевую ставку обоснованным
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Банк России принял обоснованное решение, сохранив на последнем заседании ключевую ставку на уровне 21%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
"То, что Центральный банк не поднял ставку на последнем заседании, оставил на текущем уровне - это уже хороший сигнал, это обоснованное решение", - сказал Новак.
Он добавил, что высокая инфляция еще сохраняется за счет сектора продовольственных товаров. И в этой связи необходимо соблюдать баланс спроса и предложения, прежде всего, за счет наращивания предложения со стороны производства. Кроме того, по словам Новака, важен сбалансированный подход при формировании бюджета, чтобы он не создавал дополнительного инфляционного давления.
Вице-премьер также отметил необходимость мониторинга ситуации на рынке кредитования, как потребительского, так и коммерческого.
"В этом году очень высокий уровень кредитования в банковском секторе. И на сегодняшний день мы уже видим замедление за счет тех мер, которые приняты ЦБ, правительством РФ. Это все должно повлиять на снижение инфляции. И мы надеемся, что уже этот тренд, скажем так, переломлен. Будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, чтобы инфляция в среднесрочном периоде вышла на те уровни, которые позволяют говорить об устойчивом развитии экономики и низких инфляционных ожиданиях", - подчеркнул Новак.