https://ria.ru/20241225/stavka-1991188792.html

Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку - РИА Новости, 25.12.2024

Новак оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку

Банк России принял обоснованное решение, сохранив на последнем заседании ключевую ставку на уровне 21%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:39:00+03:00

2024-12-25T11:39:00+03:00

2024-12-25T12:02:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

ключевая ставка

александр новак

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Банк России принял обоснованное решение, сохранив на последнем заседании ключевую ставку на уровне 21%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании."То, что Центральный банк не поднял ставку на последнем заседании, оставил на текущем уровне - это уже хороший сигнал, это обоснованное решение", - сказал Новак.Он добавил, что высокая инфляция еще сохраняется за счет сектора продовольственных товаров. И в этой связи необходимо соблюдать баланс спроса и предложения, прежде всего, за счет наращивания предложения со стороны производства. Кроме того, по словам Новака, важен сбалансированный подход при формировании бюджета, чтобы он не создавал дополнительного инфляционного давления.Вице-премьер также отметил необходимость мониторинга ситуации на рынке кредитования, как потребительского, так и коммерческого."В этом году очень высокий уровень кредитования в банковском секторе. И на сегодняшний день мы уже видим замедление за счет тех мер, которые приняты ЦБ, правительством РФ. Это все должно повлиять на снижение инфляции. И мы надеемся, что уже этот тренд, скажем так, переломлен. Будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, чтобы инфляция в среднесрочном периоде вышла на те уровни, которые позволяют говорить об устойчивом развитии экономики и низких инфляционных ожиданиях", - подчеркнул Новак.

https://ria.ru/20241223/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка, александр новак