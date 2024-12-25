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Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки в феврале после паузы
Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки в феврале после паузы - РИА Новости, 25.12.2024
Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки в феврале после паузы
Декабрьская пауза в решении Центробанка по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими предпосылками, так и давлением сторонников смягчения; теперь в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T02:17:00+03:00
2024-12-25T02:17:00+03:00
2024-12-25T02:17:00+03:00
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Декабрьская пауза в решении Центробанка по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими предпосылками, так и давлением сторонников смягчения; теперь в феврале можно ждать первого за долгое время снижения ставки, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.Он напомнил, что для эффективности экономического роста необходимы не только дешевые кредиты, но и прочие составляющие. "Есть немало других проблем – нехватка кадров, проблемы с логистикой машин и оборудования, а самое главное – затруднения с международными расчетами", — рассуждает финансист.По его словам, все это толкает инфляцию вверх. Для достижения долгосрочного роста экономики России упомянутые проблемы необходимо решать.С учетом изменения тональности риторики регулятора велика вероятность того, что нынешняя ставка в 21% так и останется максимальной. Если в ближайшие полтора месяца станет ясно, что кредитование удалось замедлить, а инфляция развернулась к цели, не исключено снижение ставки уже на февральском заседании, заключил Гордиенко.
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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ключевая ставка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Финансист раскрыл судьбу ключевой ставки в феврале после паузы
Финансист Гордиенко спрогнозировал снижение ключевой ставки в феврале