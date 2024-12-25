https://ria.ru/20241225/spetsoperatsiya-1991300995.html

Вице-спикер Совфеда прокомментировал критику спецоперации на Украине

Вице-спикер Совфеда прокомментировал критику спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.12.2024

Вице-спикер Совфеда прокомментировал критику спецоперации на Украине

Критики российской спецоперации на Украине считают нормой израильские удары по Сирии и пребывание американских военных на территории суверенного государства,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:33:00+03:00

2024-12-25T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Критики российской спецоперации на Украине считают нормой израильские удары по Сирии и пребывание американских военных на территории суверенного государства, хотя РФ имела гораздо больше оснований беспокоиться о своей безопасности из-за событий на Украине, чем Израиль или США - из-за происходящего в Сирии, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "(Те, кто - ред.) считает нормой стремительное наступление вооруженных сил Израиля к Дамаску, действия протурецких сил в Сирии, пребывание военных США на территории суверенного государства – очень часто эти же люди осуждают СВО на Украине, хотя Россия имела гораздо больше оснований беспокоиться о своей безопасности на фоне событий на Украине после госпереворота там, чем Израиль, Турция или США из-за происходящего в Сирии", - сказал он. При этом, по словам сенатора, "стремительный захват Дамаска силами вооруженной группировки, которая во многих странах считается террористической", нельзя не упомянуть в числе событий, серьезно повлиявших на международную повестку. Те, кто стремился любой ценой добиться свержения президента Сирии Башара Асада, в итоге получили "гораздо большую головную боль" и "уж точно не победу демократии над диктатурой", считает он. Косачев также напомнил о заявлении избранного президента США Дональда Трампа о том, что Панамский канал должен принадлежать США "из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности Америки", иначе он попадет в "неправильные руки" Китая. "И это мало кого удивляет в мире", - отметил законодатель. Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества. "А то, что, например, Крым и Севастополь играют критическую роль для национальной безопасности России, и была прямая угроза попадания их в руки тех, кто ставит задачу стратегического поражения России, – это почему-то считается чем-то немыслимым", - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации. По его словам, Израиль может десятилетиями не выполнять резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, вторгнуться на территорию другого государства в интересах своей безопасности, устроить геноцид населения Газы, и никому и в голову не придет "отлучать его от спортивных соревнований или от системы международных платежей". "Это даже не двойные стандарты, а тот самый "порядок, основанный на правилах", который должен уйти вместе с однополярной глобальной диктатурой", - уверен Косачев.

https://ria.ru/20241217/kosachev-1989582488.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991263825.html

https://ria.ru/20241016/kosachev-1978337303.html

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сша, украина, сирия, константин косачев, дональд трамп, башар асад, совет федерации рф, оон