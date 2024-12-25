https://ria.ru/20241225/sng-1991249648.html
Путин оценил долю национальных валют в расчетах между странами СНГ
Путин оценил долю национальных валют в расчетах между странами СНГ - РИА Новости, 25.12.2024
Путин оценил долю национальных валют в расчетах между странами СНГ
Доля национальных валют в коммерческих расчётах между странами СНГ сегодня превышает 85%, собственные независимые платежные системы используются все активнее,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:19:00+03:00
2024-12-25T14:19:00+03:00
2024-12-25T14:19:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Доля национальных валют в коммерческих расчётах между странами СНГ сегодня превышает 85%, собственные независимые платежные системы используются все активнее, сообщил президент России Владимир Путин. "Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками содружества превышает 85%", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
https://ria.ru/20241225/putin-1991236960.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин оценил долю национальных валют в расчетах между странами СНГ
Путин: доля нацвалют в коммерческих расчётах между странами СНГ превышает 85%