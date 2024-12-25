https://ria.ru/20241225/sng-1991249648.html

Путин оценил долю национальных валют в расчетах между странами СНГ

Путин оценил долю национальных валют в расчетах между странами СНГ - РИА Новости, 25.12.2024

Путин оценил долю национальных валют в расчетах между странами СНГ

Доля национальных валют в коммерческих расчётах между странами СНГ сегодня превышает 85%, собственные независимые платежные системы используются все активнее,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:19:00+03:00

2024-12-25T14:19:00+03:00

2024-12-25T14:19:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

снг

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Доля национальных валют в коммерческих расчётах между странами СНГ сегодня превышает 85%, собственные независимые платежные системы используются все активнее, сообщил президент России Владимир Путин. "Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками содружества превышает 85%", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20241225/putin-1991236960.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, снг