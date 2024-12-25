Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 25.12.2024 (обновлено: 14:13 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sng-1991238157.html
Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ
Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ - РИА Новости, 25.12.2024
Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ
Импортозамещение в странах СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:56:00+03:00
2024-12-25T14:13:00+03:00
снг
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - РИА Новости. Импортозамещение в странах СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", - сказал глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снг, экономика, владимир путин
СНГ, Экономика, Владимир Путин
Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ

Путин: импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - РИА Новости. Импортозамещение в странах СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", - сказал глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Забудьте и успокойтесь": Западу сообщили неожиданную правду о России
13 ноября, 08:00
 
СНГЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала