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Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ
Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ - РИА Новости, 25.12.2024
Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ
Импортозамещение в странах СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:56:00+03:00
2024-12-25T13:56:00+03:00
2024-12-25T14:13:00+03:00
снг
экономика
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - РИА Новости. Импортозамещение в странах СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", - сказал глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, экономика, владимир путин
СНГ, Экономика, Владимир Путин
Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ
Путин: импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами