https://ria.ru/20241225/sng-1991238157.html

Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ

Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ - РИА Новости, 25.12.2024

Путин оценил темпы импортозамещения в СНГ

Импортозамещение в странах СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:56:00+03:00

2024-12-25T13:56:00+03:00

2024-12-25T14:13:00+03:00

снг

экономика

владимир путин

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - РИА Новости. Импортозамещение в странах СНГ идет хорошими темпами, укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", - сказал глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

снг, экономика, владимир путин