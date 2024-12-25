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Группа компаний "СМК" приобрела Орский завод металлоконструкций - РИА Новости, 25.12.2024
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Группа компаний "СМК" приобрела Орский завод металлоконструкций
Группа компаний "СМК" приобрела Орский завод металлоконструкций - РИА Новости, 25.12.2024
Группа компаний "СМК" приобрела Орский завод металлоконструкций
20 декабря холдинг "СМК" закрыл сделку по приобретению завода "ОЗМК". ООО "ОЗМК" – одно из старейших предприятий города Орска Оренбургской области. С 1935 года... РИА Новости, 25.12.2024
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МОСКВА, 25 дек – пресс-служба АО "СМК". 20 декабря холдинг "СМК" закрыл сделку по приобретению завода "ОЗМК". ООО "ОЗМК" – одно из старейших предприятий города Орска Оренбургской области. С 1935 года завод, имеющий богатую промышленную историю, специализируется на изготовлении строительных металлоконструкций. Новый собственник – ГК "СМК" – занимает большой сегмент рынка производства промышленных и строительных металлоконструкций для различных отраслей и имеет широкую географию поставок по всей территории страны. Присоединение ООО "ОЗМК" увеличит объемы поставляемой им продукции. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Группа компаний "СМК" приобрела Орский завод металлоконструкций

© iStock.com / shironosovРабочие в цехе промышленного предприятия
Рабочие в цехе промышленного предприятия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© iStock.com / shironosov
Рабочие в цехе промышленного предприятия
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МОСКВА, 25 дек – пресс-служба АО "СМК". 20 декабря холдинг "СМК" закрыл сделку по приобретению завода "ОЗМК". ООО "ОЗМК" – одно из старейших предприятий города Орска Оренбургской области. С 1935 года завод, имеющий богатую промышленную историю, специализируется на изготовлении строительных металлоконструкций.
Новый собственник – ГК "СМК" – занимает большой сегмент рынка производства промышленных и строительных металлоконструкций для различных отраслей и имеет широкую географию поставок по всей территории страны.
Присоединение ООО "ОЗМК" увеличит объемы поставляемой им продукции.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
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