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СК проверит конфликт в школе Тольятти из-за флага Российской империи - РИА Новости, 25.12.2024
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12:40 25.12.2024 (обновлено: 15:08 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sk-1991213147.html
СК проверит конфликт в школе Тольятти из-за флага Российской империи
СК проверит конфликт в школе Тольятти из-за флага Российской империи - РИА Новости, 25.12.2024
СК проверит конфликт в школе Тольятти из-за флага Российской империи
Следователи проверят данные о конфликте из-за флага Российской империи в одной из школ в Тольятти, сообщило управление СК по Самарской области. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:40:00+03:00
2024-12-25T15:08:00+03:00
происшествия
тольятти
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
российская империя
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САМАРА, 25 дек — РИА Новости. Следователи проверят данные о конфликте из-за флага Российской империи в одной из школ в Тольятти, сообщило управление СК по Самарской области.Ранее информация об инциденте появилась в соцсетях. Так, Telegram-канал "Многонационал" опубликовал пост о том, что в тольяттинской школе преподаватель дал ученикам задание принести на урок истории национальные флаги. Один из учащихся пришел с триколором Российской империи, за что его якобы обвинили в нацизме и вызвали родителей к директору. "Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти следственного управления СК по Самарской области организована доследственная проверка, в рамках которой проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении ведомства.Там отметили, что по итогу будет принято процессуальное решение.В минобразования региона опровергли РИА Новости данные о том, что ученикам задавали рисовать и приносить флаг в школу. "В связи с инцидентом в школе Тольятти, связанным с изображением символики на флаге, принесенном в школу учащимся, министерством образования Самарской области… организована проверка. Установлено, что обучающийся принес в образовательное учреждение флаг с изображением символа "Коловрат". В рамках учебной рабочей программы задание нарисовать флаг и принести его в школу не давалось учителем", - сообщила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241216/bashkirija-1989413905.html
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), российская империя
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Российская империя
СК проверит конфликт в школе Тольятти из-за флага Российской империи

СК проверит данные о конфликте в школе Тольятти из-за флага Российской империи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 25 дек — РИА Новости. Следователи проверят данные о конфликте из-за флага Российской империи в одной из школ в Тольятти, сообщило управление СК по Самарской области.
Ранее информация об инциденте появилась в соцсетях. Так, Telegram-канал "Многонационал" опубликовал пост о том, что в тольяттинской школе преподаватель дал ученикам задание принести на урок истории национальные флаги. Один из учащихся пришел с триколором Российской империи, за что его якобы обвинили в нацизме и вызвали родителей к директору.
"Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти следственного управления СК по Самарской области организована доследственная проверка, в рамках которой проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении ведомства.
Там отметили, что по итогу будет принято процессуальное решение.
В минобразования региона опровергли РИА Новости данные о том, что ученикам задавали рисовать и приносить флаг в школу. "В связи с инцидентом в школе Тольятти, связанным с изображением символики на флаге, принесенном в школу учащимся, министерством образования Самарской области… организована проверка. Установлено, что обучающийся принес в образовательное учреждение флаг с изображением символа "Коловрат". В рамках учебной рабочей программы задание нарисовать флаг и принести его в школу не давалось учителем", - сообщила собеседница агентства.
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ПроисшествияТольяттиРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Российская империя
 
 
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