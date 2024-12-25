Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит" - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 25.12.2024 (обновлено: 11:21 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sk-1991157162.html
В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит"
В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит" - РИА Новости, 25.12.2024
В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит"
Суд приговорил жительницу Манского района Красноярского края, заставившую 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", к 5 годам колонии, сообщает... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:13:00+03:00
2024-12-25T11:21:00+03:00
происшествия
манский район
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
нападение в краснодарской школе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991181272_0:40:741:457_1920x0_80_0_0_9958246dfaac68b082265428ad274e4c.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Манского района Красноярского края, заставившую 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", к 5 годам колонии, сообщает региональный главк СК РФ. Ранее прокуратура региона сообщала, что в июле женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство "Азелит" и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали. "Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. До конца августа ребенок находился в стационаре, сейчас он продолжает плановое лечение. Женщина не признала вину, ссылаясь на то, что "не желала смерти сыну", добавили в главке. Ее судили по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).
https://ria.ru/20241224/politseyskiy-1990943859.html
https://ria.ru/20241218/proverka-1989981115.html
манский район
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991181272_0:0:609:457_1920x0_80_0_0_f8e0428ccfb6785e9d7fdb8e20bc9a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, манский район, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), нападение в краснодарской школе
Происшествия, Манский район, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в краснодарской школе
В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит"

В Красноярском крае женщина, заставившая сына выпить "Азелит", получила пять лет

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЖительница Манского района Красноярского края, заставившая 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит"
Жительница Манского района Красноярского края, заставившая 11-летнего сына выпить чистящее средство Азелит - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Жительница Манского района Красноярского края, заставившая 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит"
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 25 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Манского района Красноярского края, заставившую 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", к 5 годам колонии, сообщает региональный главк СК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщала, что в июле женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство "Азелит" и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть
Вчера, 10:02
"Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
До конца августа ребенок находился в стационаре, сейчас он продолжает плановое лечение. Женщина не признала вину, ссылаясь на то, что "не желала смерти сыну", добавили в главке. Ее судили по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
В Пермском крае начали проверку после смерти пятимесячного ребенка
18 декабря, 18:42
 
ПроисшествияМанский районРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Нападение в краснодарской школе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала