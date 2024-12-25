https://ria.ru/20241225/sk-1991157162.html

В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит"

В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит" - РИА Новости, 25.12.2024

В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит"

Суд приговорил жительницу Манского района Красноярского края, заставившую 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", к 5 годам колонии, сообщает... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:13:00+03:00

2024-12-25T10:13:00+03:00

2024-12-25T11:21:00+03:00

происшествия

манский район

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КРАСНОЯРСК, 25 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Манского района Красноярского края, заставившую 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", к 5 годам колонии, сообщает региональный главк СК РФ. Ранее прокуратура региона сообщала, что в июле женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство "Азелит" и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали. "Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. До конца августа ребенок находился в стационаре, сейчас он продолжает плановое лечение. Женщина не признала вину, ссылаясь на то, что "не желала смерти сыну", добавили в главке. Ее судили по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

https://ria.ru/20241224/politseyskiy-1990943859.html

https://ria.ru/20241218/proverka-1989981115.html

манский район

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происшествия, манский район, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), нападение в краснодарской школе