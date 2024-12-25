В Красноярском крае осудили женщину, заставившую сына выпить "Азелит"
В Красноярском крае женщина, заставившая сына выпить "Азелит", получила пять лет
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЖительница Манского района Красноярского края, заставившая 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит"
Жительница Манского района Красноярского края, заставившая 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит"
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КРАСНОЯРСК, 25 дек – РИА Новости. Суд приговорил жительницу Манского района Красноярского края, заставившую 11-летнего сына выпить чистящее средство "Азелит", к 5 годам колонии, сообщает региональный главк СК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщала, что в июле женщина пришла домой пьяная и начала ругаться с 11-летним сыном, в какой-то момент она схватилась за печную кочергу и ударила ребенка по голове. После этого она налила в кружку бытовое чистящее средство "Азелит" и заставила мальчика выпить его, затем легла спать. Вовремя вернувшийся с работы отец вызвал "скорую". Школьника госпитализировали в реанимацию, у него диагностировали ожоги носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащую рану на затылке. Женщину в июле арестовали.
"Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
До конца августа ребенок находился в стационаре, сейчас он продолжает плановое лечение. Женщина не признала вину, ссылаясь на то, что "не желала смерти сыну", добавили в главке. Ее судили по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).
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