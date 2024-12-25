https://ria.ru/20241225/sizo-1991342961.html
Главу департамента "Ростелекома" Шадрина оставят в СИЗО до апреля
Главу департамента "Ростелекома" Шадрина оставят в СИЗО до апреля - РИА Новости, 25.12.2024
Главу департамента "Ростелекома" Шадрина оставят в СИЗО до апреля
Басманный суд Москвы продлил арест до 12 апреля директору департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы центра кибербезопасности и защиты ПАО... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:49:00+03:00
2024-12-25T22:49:00+03:00
2024-12-25T22:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до 12 апреля директору департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимиру Шадрину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей до 12 апреля Шадрину Владимиру Андреевичу", - сказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в середине ноября арестовал Шадрина до 12 января. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы. В рамках этого же дела и по аналогичной статье УК арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц. Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявляли, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались. Уголовное дело касается двух договоров между "Ростелекомом" и коммерческими организациями на закупку программного обеспечения. По данным следствия, было похищено свыше 180 миллионов рублей. Ранее адвокат Шадрина Евгения Паниткова рассказала РИА Новости, что в его должностные обязанности не входила работа с закупками, а в деле нет каких-либо доказательств его причастности как к преступлению, так и к преступным деньгам. Вину Шадрин не признает.
https://ria.ru/20241221/sizo-1990643834.html
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происшествия, ростелеком
Главу департамента "Ростелекома" Шадрина оставят в СИЗО до апреля
Суд в Москве оставил до апреля в СИЗО главу департамента "Ростелекома" Шадрина
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до 12 апреля директору департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимиру Шадрину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил срок содержания под стражей до 12 апреля Шадрину Владимиру Андреевичу", - сказал собеседник агентства.
Басманный суд столицы в середине ноября арестовал Шадрина до 12 января. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет лишения свободы. В рамках этого же дела и по аналогичной статье УК арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц.
Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявляли, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.
Уголовное дело касается двух договоров между "Ростелекомом" и коммерческими организациями на закупку программного обеспечения. По данным следствия, было похищено свыше 180 миллионов рублей.
Ранее адвокат Шадрина Евгения Паниткова рассказала РИА Новости, что в его должностные обязанности не входила работа с закупками, а в деле нет каких-либо доказательств его причастности как к преступлению, так и к преступным деньгам.