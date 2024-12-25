https://ria.ru/20241225/siriya-1991344751.html

Эстония не будет предоставлять помощь Сирии при сохранении российских баз

Эстония не будет предоставлять помощь Сирии при сохранении российских баз - РИА Новости, 25.12.2024

Эстония не будет предоставлять помощь Сирии при сохранении российских баз

Эстония не станет предоставлять Сирии финансовую помощь, если страна сохранит на своей территории военные базы России, заявил министр иностранных дел Эстонии... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T23:22:00+03:00

2024-12-25T23:22:00+03:00

2024-12-25T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Эстония не станет предоставлять Сирии финансовую помощь, если страна сохранит на своей территории военные базы России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна. "Мы должны четко понимать, что Сирия будет делать, что будет делать этот режим. Например, мы не согласны предоставлять финансовую помощь Сирии, если российские базы продолжат там оставаться", - заявил Цахкна в комментарии телерадиокомпании ERR. Министр также добавил, что больше не видит оснований для предоставления сирийским беженцам защиты в Европе, а также заявил о необходимости поспособствовать их возвращению на родину и восстановлению жизни там. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, и выразил готовность использовать их для доставки гуманитарной помощи в страну. Источник в Кремле ранее сообщил РИА Новости, что пришедшие к власти в Сирии лидеры вооруженной оппозиции гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

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в мире, сирия, россия, владимир путин, эстония