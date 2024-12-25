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Эстония не будет предоставлять помощь Сирии при сохранении российских баз - РИА Новости, 25.12.2024
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23:22 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/siriya-1991344751.html
Эстония не будет предоставлять помощь Сирии при сохранении российских баз
Эстония не будет предоставлять помощь Сирии при сохранении российских баз - РИА Новости, 25.12.2024
Эстония не будет предоставлять помощь Сирии при сохранении российских баз
Эстония не станет предоставлять Сирии финансовую помощь, если страна сохранит на своей территории военные базы России, заявил министр иностранных дел Эстонии... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T23:22:00+03:00
2024-12-25T23:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Эстония не станет предоставлять Сирии финансовую помощь, если страна сохранит на своей территории военные базы России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна. "Мы должны четко понимать, что Сирия будет делать, что будет делать этот режим. Например, мы не согласны предоставлять финансовую помощь Сирии, если российские базы продолжат там оставаться", - заявил Цахкна в комментарии телерадиокомпании ERR. Министр также добавил, что больше не видит оснований для предоставления сирийским беженцам защиты в Европе, а также заявил о необходимости поспособствовать их возвращению на родину и восстановлению жизни там. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, и выразил готовность использовать их для доставки гуманитарной помощи в страну. Источник в Кремле ранее сообщил РИА Новости, что пришедшие к власти в Сирии лидеры вооруженной оппозиции гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
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в мире, сирия, россия, владимир путин, эстония
В мире, Сирия, Россия, Владимир Путин, Эстония
Эстония не будет предоставлять помощь Сирии при сохранении российских баз

Глава МИД Цахкна: Эстония не будет помогать Сирии при сохранении российских баз

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Эстония не станет предоставлять Сирии финансовую помощь, если страна сохранит на своей территории военные базы России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна.
"Мы должны четко понимать, что Сирия будет делать, что будет делать этот режим. Например, мы не согласны предоставлять финансовую помощь Сирии, если российские базы продолжат там оставаться", - заявил Цахкна в комментарии телерадиокомпании ERR.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Министр также добавил, что больше не видит оснований для предоставления сирийским беженцам защиты в Европе, а также заявил о необходимости поспособствовать их возвращению на родину и восстановлению жизни там.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о сохранении военных баз в Сирии, и выразил готовность использовать их для доставки гуманитарной помощи в страну.
Источник в Кремле ранее сообщил РИА Новости, что пришедшие к власти в Сирии лидеры вооруженной оппозиции гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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