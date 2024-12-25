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Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии - РИА Новости, 25.12.2024
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15:12 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/siriya-1991264710.html
Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии
Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии - РИА Новости, 25.12.2024
Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии
Несколько жителей деревни Сувайса в провинции Кунейтра на юге Сирии, включая детей, получили ранения в результате беспорядочного огня со стороны израильских... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:12:00+03:00
2024-12-25T15:12:00+03:00
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
исраэль кац
оон
браво
обострение ситуации в сирии — 2024
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ДАМАСК, 25 дек – РИА Новости. Несколько жителей деревни Сувайса в провинции Кунейтра на юге Сирии, включая детей, получили ранения в результате беспорядочного огня со стороны израильских военнослужащих при попытке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинуться вглубь территории страны, сообщил РИА Новости полевой источник. "Израильская армия продвинулась на 2 км к деревне Сувайса в провинции Кунейтра на юге Сирии…, перед отступлением за (демаркационную – ред.) линию израильские военные открыли беспорядочный огонь, ранив нескольких людей, включая детей", - передаёт источник. Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент произошёл на фоне попытки ЦАХАЛа войти в деревню. Продвижение израильских военных было заблокировано толпой жителей самой Сувайсы и близлежащих сёл, что вынудило ЦАХАЛ отступить с территории населённого пункта под прикрытием беспорядочного огня из стрелкового оружия. Ранее в декабре премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, исраэль кац, оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Исраэль Кац, ООН, Браво, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии

При обстреле ЦАХАЛ сирийской деревни Сувайса пострадали несколько мирных жителей

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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ДАМАСК, 25 дек – РИА Новости. Несколько жителей деревни Сувайса в провинции Кунейтра на юге Сирии, включая детей, получили ранения в результате беспорядочного огня со стороны израильских военнослужащих при попытке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинуться вглубь территории страны, сообщил РИА Новости полевой источник.
"Израильская армия продвинулась на 2 км к деревне Сувайса в провинции Кунейтра на юге Сирии…, перед отступлением за (демаркационную – ред.) линию израильские военные открыли беспорядочный огонь, ранив нескольких людей, включая детей", - передаёт источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
11 декабря, 08:00
Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент произошёл на фоне попытки ЦАХАЛа войти в деревню. Продвижение израильских военных было заблокировано толпой жителей самой Сувайсы и близлежащих сёл, что вынудило ЦАХАЛ отступить с территории населённого пункта под прикрытием беспорядочного огня из стрелкового оружия.
Ранее в декабре премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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В миреСирияИзраильГоланские высотыИсраэль КацООНБравоОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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