https://ria.ru/20241225/siriya-1991264710.html

Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии

Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии - РИА Новости, 25.12.2024

Источник сообщил о пострадавших при обстреле ЦАХАЛ на юге Сирии

Несколько жителей деревни Сувайса в провинции Кунейтра на юге Сирии, включая детей, получили ранения в результате беспорядочного огня со стороны израильских... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:12:00+03:00

2024-12-25T15:12:00+03:00

2024-12-25T15:12:00+03:00

в мире

сирия

израиль

голанские высоты

исраэль кац

оон

браво

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950643500_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_c6286b4f3d03547bb324f7415a2859e2.jpg

ДАМАСК, 25 дек – РИА Новости. Несколько жителей деревни Сувайса в провинции Кунейтра на юге Сирии, включая детей, получили ранения в результате беспорядочного огня со стороны израильских военнослужащих при попытке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинуться вглубь территории страны, сообщил РИА Новости полевой источник. "Израильская армия продвинулась на 2 км к деревне Сувайса в провинции Кунейтра на юге Сирии…, перед отступлением за (демаркационную – ред.) линию израильские военные открыли беспорядочный огонь, ранив нескольких людей, включая детей", - передаёт источник. Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент произошёл на фоне попытки ЦАХАЛа войти в деревню. Продвижение израильских военных было заблокировано толпой жителей самой Сувайсы и близлежащих сёл, что вынудило ЦАХАЛ отступить с территории населённого пункта под прикрытием беспорядочного огня из стрелкового оружия. Ранее в декабре премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

сирия

израиль

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, израиль, голанские высоты, исраэль кац, оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024