https://ria.ru/20241225/serbiya-1991340089.html

Россия потребовала прекратить вмешательство Запада в дела Сербии

Россия потребовала прекратить вмешательство Запада в дела Сербии - РИА Новости, 25.12.2024

Россия потребовала прекратить вмешательство Запада в дела Сербии

Москва требует прекратить вмешательство Запада во внутренние дела Сербии в контексте попытки не допустить к выборам в косовский парламент партию "Сербский... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T22:05:00+03:00

2024-12-25T22:05:00+03:00

2024-12-25T22:05:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва требует прекратить вмешательство Запада во внутренние дела Сербии в контексте попытки не допустить к выборам в косовский парламент партию "Сербский список", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очередной вопиющий случай – попытка не допустить к выборам в косовский "парламент" крупнейшую партию краевых сербов "Сербский список", которая давно стала мишенью для отвратительных голословных нападок со стороны албанского ультранационалиста "премьера" Косово Альбина Курти и его сообщников... Решительно поддерживаем дружественную Сербию и братский сербский народ. Требуем прекратить вмешательство во внутренние дела суверенного государства..." - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она отметила, что временные органы самоуправления в Приштине при попустительстве США и ЕС продолжают искать средства, чтобы создать невыносимые условия для коренного сербского населения Косово и в конечном итоге вытеснить его из южной провинции Сербии. По ее словам, судя по заявлениям косоваров, Альбин Курти планирует в период новогодних и рождественских праздников новые межэтнические инциденты, ответственность за которые заранее публично возлагается на сербскую партию и православную общину края. "Налицо нарушение местными "властями" основополагающих прав и свобод граждан. Впрочем, это вполне в духе современной европейской "демократии", характеризующейся отменой неугодных результатов выборов где бы то ни было и травлей неподходящих кандидатов. У западных столиц еще есть возможность повлиять на подопечных в Приштине и предотвратить политическую расправу над представителями сербского сообщества. Следует четко понимать, что подмена "Сербского списка" марионеточными структурами несет угрозу резкого обострения обстановки с самыми тяжкими последствиями", - подчеркнула Захарова. Официальный представитель МИД РФ также добавила, что параллельно с осложнением ситуации в крае Республика Сербия сталкивается с попыткой смены легитимной власти через "обкатанные механизмы инспирируемых Западом "цветных революций". "Рассматриваем происходящее в Сербии в контексте планов Запада по дестабилизации ситуации в стране. Ее руководство пытаются подтолкнуть к черте, где придется выбирать: продолжать политику на благо своего народа либо свернуть на путь соглашательства, разменять приверженность коренным интересам, проверенное годами сотрудничество с традиционными партнерами на сомнительные поблажки и похвалы за следование в русле изобретенных евробюрократами более чем сомнительных "демократических ценностей", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20241214/serbiya-1989188746.html

https://ria.ru/20241225/serbija-1991244808.html

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в мире, сербия, россия, косово, мария захарова, альбин курти, евросоюз