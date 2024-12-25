Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала прекратить вмешательство Запада в дела Сербии - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/serbiya-1991340089.html
Россия потребовала прекратить вмешательство Запада в дела Сербии
Россия потребовала прекратить вмешательство Запада в дела Сербии - РИА Новости, 25.12.2024
Россия потребовала прекратить вмешательство Запада в дела Сербии
Москва требует прекратить вмешательство Запада во внутренние дела Сербии в контексте попытки не допустить к выборам в косовский парламент партию "Сербский... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:05:00+03:00
2024-12-25T22:05:00+03:00
в мире
сербия
россия
косово
мария захарова
альбин курти
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва требует прекратить вмешательство Запада во внутренние дела Сербии в контексте попытки не допустить к выборам в косовский парламент партию "Сербский список", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очередной вопиющий случай – попытка не допустить к выборам в косовский "парламент" крупнейшую партию краевых сербов "Сербский список", которая давно стала мишенью для отвратительных голословных нападок со стороны албанского ультранационалиста "премьера" Косово Альбина Курти и его сообщников... Решительно поддерживаем дружественную Сербию и братский сербский народ. Требуем прекратить вмешательство во внутренние дела суверенного государства..." - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. Она отметила, что временные органы самоуправления в Приштине при попустительстве США и ЕС продолжают искать средства, чтобы создать невыносимые условия для коренного сербского населения Косово и в конечном итоге вытеснить его из южной провинции Сербии. По ее словам, судя по заявлениям косоваров, Альбин Курти планирует в период новогодних и рождественских праздников новые межэтнические инциденты, ответственность за которые заранее публично возлагается на сербскую партию и православную общину края. "Налицо нарушение местными "властями" основополагающих прав и свобод граждан. Впрочем, это вполне в духе современной европейской "демократии", характеризующейся отменой неугодных результатов выборов где бы то ни было и травлей неподходящих кандидатов. У западных столиц еще есть возможность повлиять на подопечных в Приштине и предотвратить политическую расправу над представителями сербского сообщества. Следует четко понимать, что подмена "Сербского списка" марионеточными структурами несет угрозу резкого обострения обстановки с самыми тяжкими последствиями", - подчеркнула Захарова. Официальный представитель МИД РФ также добавила, что параллельно с осложнением ситуации в крае Республика Сербия сталкивается с попыткой смены легитимной власти через "обкатанные механизмы инспирируемых Западом "цветных революций". "Рассматриваем происходящее в Сербии в контексте планов Запада по дестабилизации ситуации в стране. Ее руководство пытаются подтолкнуть к черте, где придется выбирать: продолжать политику на благо своего народа либо свернуть на путь соглашательства, разменять приверженность коренным интересам, проверенное годами сотрудничество с традиционными партнерами на сомнительные поблажки и похвалы за следование в русле изобретенных евробюрократами более чем сомнительных "демократических ценностей", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20241214/serbiya-1989188746.html
https://ria.ru/20241225/serbija-1991244808.html
сербия
россия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, косово, мария захарова, альбин курти, евросоюз
В мире, Сербия, Россия, Косово, Мария Захарова, Альбин Курти, Евросоюз
Россия потребовала прекратить вмешательство Запада в дела Сербии

Захарова призвала Запад прекратить вмешательство во внутренние дела Сербии

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва требует прекратить вмешательство Запада во внутренние дела Сербии в контексте попытки не допустить к выборам в косовский парламент партию "Сербский список", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередной вопиющий случай – попытка не допустить к выборам в косовский "парламент" крупнейшую партию краевых сербов "Сербский список", которая давно стала мишенью для отвратительных голословных нападок со стороны албанского ультранационалиста "премьера" Косово Альбина Курти и его сообщников... Решительно поддерживаем дружественную Сербию и братский сербский народ. Требуем прекратить вмешательство во внутренние дела суверенного государства..." - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вучич
14 декабря, 10:54
Она отметила, что временные органы самоуправления в Приштине при попустительстве США и ЕС продолжают искать средства, чтобы создать невыносимые условия для коренного сербского населения Косово и в конечном итоге вытеснить его из южной провинции Сербии. По ее словам, судя по заявлениям косоваров, Альбин Курти планирует в период новогодних и рождественских праздников новые межэтнические инциденты, ответственность за которые заранее публично возлагается на сербскую партию и православную общину края.
"Налицо нарушение местными "властями" основополагающих прав и свобод граждан. Впрочем, это вполне в духе современной европейской "демократии", характеризующейся отменой неугодных результатов выборов где бы то ни было и травлей неподходящих кандидатов. У западных столиц еще есть возможность повлиять на подопечных в Приштине и предотвратить политическую расправу над представителями сербского сообщества. Следует четко понимать, что подмена "Сербского списка" марионеточными структурами несет угрозу резкого обострения обстановки с самыми тяжкими последствиями", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также добавила, что параллельно с осложнением ситуации в крае Республика Сербия сталкивается с попыткой смены легитимной власти через "обкатанные механизмы инспирируемых Западом "цветных революций".
"Рассматриваем происходящее в Сербии в контексте планов Запада по дестабилизации ситуации в стране. Ее руководство пытаются подтолкнуть к черте, где придется выбирать: продолжать политику на благо своего народа либо свернуть на путь соглашательства, разменять приверженность коренным интересам, проверенное годами сотрудничество с традиционными партнерами на сомнительные поблажки и похвалы за следование в русле изобретенных евробюрократами более чем сомнительных "демократических ценностей", - заключила Захарова.
Участники массового протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Протестующие перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии
Вчера, 14:06
 
В миреСербияРоссияКосовоМария ЗахароваАльбин КуртиЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала