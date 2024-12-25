Протестующие перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии
Протестующие в Нови-Саде перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД
© Кадр видео из соцсетейУчастники массового протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде
© Кадр видео из соцсетей
Участники массового протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде
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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. В Белграде участники массовой акции протеста, посвященной гибели людей при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде, перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
К 11:52 — времени обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде — студенты собрались на перекрестке крупнейших улиц Неманина и Князя Милоша, где находятся офисы правительства, МИД и Минобороны, иностранные посольства и различные государственные органы. Движение там остановили.
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Как обещали организаторы акции, после 15 минут молчания в память о жертвах трагедии в Нови-Саде они понесут тысячу писем с требованиями провести расследование, адресованных верховному госпрокурору Загорке Доловац.
В воскресенье, 22 декабря, массовая акция состоялась на площади Славия в центре Белграда. По данным МВД, в ней приняли участие около 30 тысяч человек, прежде всего студентов и гимназистов.
Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они — сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии.
После этого сербские студенты и оппозиция начали акции протеста в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. Каждый раз в 11:52 они на 15 минут блокируют улицы. Cимволом протестов стала окровавленная ладонь. Акции проходят в тишине, но на плакатах написаны требования: обнародовать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, отправить в отставку премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также провести в отношении них расследование, освободить задержанных на протестах и увеличить отчисления из бюджета для государственных факультетов на 20 процентов.
Кроме того, уже около полусотни сербских вузов и гимназий прекратили преподавание, так как студенты захватили аудитории и дежурят там круглосуточно.
Президент Александо Вучич призвал участников протестов и их преподавателей вернуться к занятиям и не быть "орудием в руках политических деятелей". Как заявляла председатель парламента Сербии Ана Брнабич, власти выполнили большинство требований протестующих.
При этом Вучич обвинил оппозицию в попытках свержения власти в стране. По его словам, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили из-за границы 426 миллионов евро на эти цели.
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