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Протестующие перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии - РИА Новости, 25.12.2024
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14:06 25.12.2024 (обновлено: 15:26 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/serbija-1991244808.html
Протестующие перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии
Протестующие перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии - РИА Новости, 25.12.2024
Протестующие перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии
В Белграде участники массовой акции протеста, посвященной гибели людей при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде, перекрыли движение перед зданиями... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:06:00+03:00
2024-12-25T15:26:00+03:00
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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. В Белграде участники массовой акции протеста, посвященной гибели людей при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде, перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии, передает корреспондент РИА Новости. К 11:52 — времени обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде — студенты собрались на перекрестке крупнейших улиц Неманина и Князя Милоша, где находятся офисы правительства, МИД и Минобороны, иностранные посольства и различные государственные органы. Движение там остановили.Как обещали организаторы акции, после 15 минут молчания в память о жертвах трагедии в Нови-Саде они понесут тысячу писем с требованиями провести расследование, адресованных верховному госпрокурору Загорке Доловац. В воскресенье, 22 декабря, массовая акция состоялась на площади Славия в центре Белграда. По данным МВД, в ней приняли участие около 30 тысяч человек, прежде всего студентов и гимназистов. Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они — сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии.После этого сербские студенты и оппозиция начали акции протеста в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. Каждый раз в 11:52 они на 15 минут блокируют улицы. Cимволом протестов стала окровавленная ладонь. Акции проходят в тишине, но на плакатах написаны требования: обнародовать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, отправить в отставку премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также провести в отношении них расследование, освободить задержанных на протестах и увеличить отчисления из бюджета для государственных факультетов на 20 процентов.Кроме того, уже около полусотни сербских вузов и гимназий прекратили преподавание, так как студенты захватили аудитории и дежурят там круглосуточно. Президент Александо Вучич призвал участников протестов и их преподавателей вернуться к занятиям и не быть "орудием в руках политических деятелей". Как заявляла председатель парламента Сербии Ана Брнабич, власти выполнили большинство требований протестующих. При этом Вучич обвинил оппозицию в попытках свержения власти в стране. По его словам, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили из-за границы 426 миллионов евро на эти цели.
https://ria.ru/20241222/belgrad-1990748418.html
https://ria.ru/20241108/danas-1982770594.html
https://ria.ru/20241209/serbiya-1988177350.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Александр Вулин, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Протестующие перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии

Протестующие в Нови-Саде перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД

© Кадр видео из соцсетейУчастники массового протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде
Участники массового протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Участники массового протеста из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде
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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. В Белграде участники массовой акции протеста, посвященной гибели людей при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде, перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
К 11:52 — времени обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде — студенты собрались на перекрестке крупнейших улиц Неманина и Князя Милоша, где находятся офисы правительства, МИД и Минобороны, иностранные посольства и различные государственные органы. Движение там остановили.
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
На акцию протеста в Белграде вышли около 29 тысяч человек
22 декабря, 22:42
Как обещали организаторы акции, после 15 минут молчания в память о жертвах трагедии в Нови-Саде они понесут тысячу писем с требованиями провести расследование, адресованных верховному госпрокурору Загорке Доловац.
В воскресенье, 22 декабря, массовая акция состоялась на площади Славия в центре Белграда. По данным МВД, в ней приняли участие около 30 тысяч человек, прежде всего студентов и гимназистов.
Первого ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они — сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии.
Протестующие в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Нови-Саде протестующие заблокировали мост, требуя отставки властей
8 ноября, 22:29
После этого сербские студенты и оппозиция начали акции протеста в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. Каждый раз в 11:52 они на 15 минут блокируют улицы. Cимволом протестов стала окровавленная ладонь. Акции проходят в тишине, но на плакатах написаны требования: обнародовать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, отправить в отставку премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также провести в отношении них расследование, освободить задержанных на протестах и увеличить отчисления из бюджета для государственных факультетов на 20 процентов.
Кроме того, уже около полусотни сербских вузов и гимназий прекратили преподавание, так как студенты захватили аудитории и дежурят там круглосуточно.
Президент Александо Вучич призвал участников протестов и их преподавателей вернуться к занятиям и не быть "орудием в руках политических деятелей". Как заявляла председатель парламента Сербии Ана Брнабич, власти выполнили большинство требований протестующих.
При этом Вучич обвинил оппозицию в попытках свержения власти в стране. По его словам, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили из-за границы 426 миллионов евро на эти цели.
Потасовка перед дверями скупщины во время протеста из-за гибели людей при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в Сербии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Протестующие блокировали улицу у Радио и телевидения Сербии
9 декабря, 14:54
 
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