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Умер режиссер Юрий Щербаков

Умер режиссер Юрий Щербаков - РИА Новости, 25.12.2024

Умер режиссер Юрий Щербаков

Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России."Человек творческий и талантливый, виртуозно владеющий камерой, Юрий Щербаков известен в качестве кинооператора по фильмам "Бригадир ГРОЗ", "Полярный вариант", "Под стук колес", — говорится в тексте.Указывается, что Щербаков ушел из жизни 27 ноября.Многие ленты режиссера стали участниками всесоюзных, всероссийских и международных кинофестивалей, призерами и дипломантами различных киносмотров. Среди известных режиссерских работ Щербакова: "Исповедь дьявола", "Я выбираю любовь", "Служение", "Сказка про царя Мидаса", "Истоки", "Партия шахматного офицера" и "Неоконченный этюд".

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россия, происшествия, новости культуры, юрий щербаков