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Умер режиссер Юрий Щербаков - РИА Новости, 25.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:59 25.12.2024 (обновлено: 19:59 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/scherbakov-1991320003.html
Умер режиссер Юрий Щербаков
Умер режиссер Юрий Щербаков - РИА Новости, 25.12.2024
Умер режиссер Юрий Щербаков
Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:59:00+03:00
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культура
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новости культуры
юрий щербаков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России."Человек творческий и талантливый, виртуозно владеющий камерой, Юрий Щербаков известен в качестве кинооператора по фильмам "Бригадир ГРОЗ", "Полярный вариант", "Под стук колес", — говорится в тексте.Указывается, что Щербаков ушел из жизни 27 ноября.Многие ленты режиссера стали участниками всесоюзных, всероссийских и международных кинофестивалей, призерами и дипломантами различных киносмотров. Среди известных режиссерских работ Щербакова: "Исповедь дьявола", "Я выбираю любовь", "Служение", "Сказка про царя Мидаса", "Истоки", "Партия шахматного офицера" и "Неоконченный этюд".
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россия, происшествия, новости культуры, юрий щербаков
Культура, Россия, Происшествия, Новости культуры, Юрий Щербаков
Умер режиссер Юрий Щербаков

Режиссер Юрий Щербаков умер на 80-м году жизни

© Фото : сайт Союза кинематографистов Российской ФедерацииЮрий Щербаков
Юрий Щербаков - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : сайт Союза кинематографистов Российской Федерации
Юрий Щербаков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"Человек творческий и талантливый, виртуозно владеющий камерой, Юрий Щербаков известен в качестве кинооператора по фильмам "Бригадир ГРОЗ", "Полярный вариант", "Под стук колес", — говорится в тексте.
Указывается, что Щербаков ушел из жизни 27 ноября.
Многие ленты режиссера стали участниками всесоюзных, всероссийских и международных кинофестивалей, призерами и дипломантами различных киносмотров. Среди известных режиссерских работ Щербакова: "Исповедь дьявола", "Я выбираю любовь", "Служение", "Сказка про царя Мидаса", "Истоки", "Партия шахматного офицера" и "Неоконченный этюд".
 
КультураРоссияПроисшествияНовости культурыЮрий Щербаков
 
 
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