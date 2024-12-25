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Умер режиссер Юрий Щербаков
Умер режиссер Юрий Щербаков - РИА Новости, 25.12.2024
Умер режиссер Юрий Щербаков
Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:59:00+03:00
2024-12-25T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России."Человек творческий и талантливый, виртуозно владеющий камерой, Юрий Щербаков известен в качестве кинооператора по фильмам "Бригадир ГРОЗ", "Полярный вариант", "Под стук колес", — говорится в тексте.Указывается, что Щербаков ушел из жизни 27 ноября.Многие ленты режиссера стали участниками всесоюзных, всероссийских и международных кинофестивалей, призерами и дипломантами различных киносмотров. Среди известных режиссерских работ Щербакова: "Исповедь дьявола", "Я выбираю любовь", "Служение", "Сказка про царя Мидаса", "Истоки", "Партия шахматного офицера" и "Неоконченный этюд".
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россия, происшествия, новости культуры, юрий щербаков
Культура, Россия, Происшествия, Новости культуры, Юрий Щербаков
Умер режиссер Юрий Щербаков
Режиссер Юрий Щербаков умер на 80-м году жизни
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Кинорежиссер и оператор Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте
Союза кинематографистов России.
"Человек творческий и талантливый, виртуозно владеющий камерой, Юрий Щербаков известен в качестве кинооператора по фильмам "Бригадир ГРОЗ", "Полярный вариант", "Под стук колес", — говорится в тексте.
Указывается, что Щербаков ушел из жизни 27 ноября.
Многие ленты режиссера стали участниками всесоюзных, всероссийских и международных кинофестивалей, призерами и дипломантами различных киносмотров. Среди известных режиссерских работ Щербакова: "Исповедь дьявола", "Я выбираю любовь", "Служение", "Сказка про царя Мидаса", "Истоки", "Партия шахматного офицера" и "Неоконченный этюд".