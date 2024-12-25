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ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ
ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ - РИА Новости, 25.12.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ
Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, ПВО сбила пять снарядов HIMARS,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:19:00+03:00
2024-12-25T13:19:00+03:00
2024-12-25T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, ПВО сбила пять снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 119 беспилотников самолетного типа.
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россия, сша, служба безопасности украины, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Служба безопасности Украины, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ