https://ria.ru/20241225/sbu-1991221914.html

ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ

ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ - РИА Новости, 25.12.2024

ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ

Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, ПВО сбила пять снарядов HIMARS,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:19:00+03:00

2024-12-25T13:19:00+03:00

2024-12-25T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, ПВО сбила пять снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 119 беспилотников самолетного типа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, служба безопасности украины, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)