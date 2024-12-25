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ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 25.12.2024 (обновлено: 13:28 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sbu-1991221914.html
ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ
ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ - РИА Новости, 25.12.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ
Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, ПВО сбила пять снарядов HIMARS,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:19:00+03:00
2024-12-25T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
служба безопасности украины
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, ПВО сбила пять снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 119 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20241225/obstrel-1991163181.html
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россия, сша, служба безопасности украины, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Служба безопасности Украины, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункт дислокации сотрудников СБУ

ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, ПВО сбила пять снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 119 беспилотников самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСлужба безопасности УкраиныСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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