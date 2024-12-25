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Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024
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20:38 25.12.2024 (обновлено: 23:03 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sanktsii-1991334664.html
Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ
Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024
Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ
Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России снизилась из-за санкций ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственное исследование. РИА Новости, 25.12.2024
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России снизилась из-за санкций ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственное исследование."Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива, экспорт которого был ограничен европейскими санкциями", — говорится в тексте.Заключенный в 2019 году контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Киев продлевать его не будет. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, или 4,5 процента от общего потребления в ЕС.С приближением даты истечения сроков контракта растут и биржевые цены. В начале недели стоимость газа достигала 500 долларов за тысячу кубометров.
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россия, европа, евросоюз, газпром, киев, в мире, экономика, цены на нефть
Россия, Европа, Евросоюз, Газпром, Киев, В мире, Экономика, Цены на нефть
Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ

Reuters: цена на газ в РФ снизилась вдвое из-за санкций ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России снизилась из-за санкций ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственное исследование.
"Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива, экспорт которого был ограничен европейскими санкциями", — говорится в тексте.
Заключенный в 2019 году контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Киев продлевать его не будет. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, или 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
С приближением даты истечения сроков контракта растут и биржевые цены. В начале недели стоимость газа достигала 500 долларов за тысячу кубометров.
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