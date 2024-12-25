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Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ
Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2024
Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ
Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России снизилась из-за санкций ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственное исследование. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:38:00+03:00
2024-12-25T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России снизилась из-за санкций ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственное исследование."Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива, экспорт которого был ограничен европейскими санкциями", — говорится в тексте.Заключенный в 2019 году контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. Киев продлевать его не будет. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, или 4,5 процента от общего потребления в ЕС.С приближением даты истечения сроков контракта растут и биржевые цены. В начале недели стоимость газа достигала 500 долларов за тысячу кубометров.
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россия, европа, евросоюз, газпром, киев, в мире, экономика, цены на нефть
Россия, Европа, Евросоюз, Газпром, Киев, В мире, Экономика, Цены на нефть
Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ
Reuters: цена на газ в РФ снизилась вдвое из-за санкций ЕС