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Обломки упавшего у Актау самолета изучат для определения хронологии событий
Обломки упавшего у Актау самолета изучат для определения хронологии событий - РИА Новости, 25.12.2024
Обломки упавшего у Актау самолета изучат для определения хронологии событий
С обломками упавшего в казахстанском Актау самолёта будут работать эксперты, чтобы установить хронологию событий, передают местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:43:00+03:00
2024-12-25T20:43:00+03:00
2024-12-25T20:43:00+03:00
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АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. С обломками упавшего в казахстанском Актау самолёта будут работать эксперты, чтобы установить хронологию событий, передают местные СМИ со ссылкой на вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева. "С обломками будут работать, чтобы установить хронологию событий. И какой ажиотаж произошел. В том числе с компанией Embraer мы должны отработать, чтобы хронологию понять, отчего самолет разбился. Почему не пускают, в том числе журналистов на территорию? Сегодня я там был, попросил не ходить. Просто потому что следственно-оперативные действия должны быть проведены. Малейшая улика может быть", - сказал Бозумбаев на брифинге в среду вечером.
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в мире, актау, казахстан, канат бозумбаев, крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Казахстан, Канат Бозумбаев, Крушение рейса Баку — Грозный
Обломки упавшего у Актау самолета изучат для определения хронологии событий
Эксперты определят хронологию авиакатастрофы близ Актау по обломкам самолета