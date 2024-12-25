https://ria.ru/20241225/samolet-1991184812.html

Аэропорт в Актау после крушения самолета работает в штатном режиме

Аэропорт в Актау после крушения самолета работает в штатном режиме - РИА Новости, 25.12.2024

Аэропорт в Актау после крушения самолета работает в штатном режиме

Аэропорт Актау, где потерпел крушение самолет, открыт, работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале минтранса Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024

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крушение рейса баку — грозный

в мире

казахстан

актау

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Аэропорт Актау, где потерпел крушение самолет, открыт, работает в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале минтранса Казахстана."На данный момент аэропорт города Актау открыт, работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил "идти" на запасной аэродром в Актау. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

казахстан

актау

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Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане Спасательная операция на месте крушения самолета в Казахстане. 2024-12-25T11:28 true PT0M25S

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крушение рейса баку — грозный, в мире, казахстан, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)