https://ria.ru/20241225/samolet-1991176325.html

АТОР: клиентов туроператоров России на борту разбившегося самолета не было

АТОР: клиентов туроператоров России на борту разбившегося самолета не было - РИА Новости, 25.12.2024

АТОР: клиентов туроператоров России на борту разбившегося самолета не было

Клиентов российских туроператоров, по предварительным данным, не было на борту потерпевшего крушение в казахстанском Актау самолета, летевшего из Баку в... РИА Новости, 25.12.2024

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актау

баку

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ассоциация туроператоров россии (атор)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Клиентов российских туроператоров, по предварительным данным, не было на борту потерпевшего крушение в казахстанском Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По предварительным данным на этот час, клиентов российских туроператоров, членов АТОР, на борту не было", - сказали в пресс-службе ассоциации, комментируя крушение самолета в Актау. В ассоциации уточнили, что российские туроператоры, входящие в АТОР, не продают туры из Чечни в Азербайджан. Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным СМИ, выжили более 10 человек.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

актау

баку

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Кадры с места авиакатастрофы в Казахстане Кадры с места авиакатастрофы в Казахстане 2024-12-25T11:08 true PT0M04S

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