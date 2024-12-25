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АТОР: клиентов туроператоров России на борту разбившегося самолета не было - РИА Новости, 25.12.2024
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11:08 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/samolet-1991176325.html
АТОР: клиентов туроператоров России на борту разбившегося самолета не было
АТОР: клиентов туроператоров России на борту разбившегося самолета не было - РИА Новости, 25.12.2024
АТОР: клиентов туроператоров России на борту разбившегося самолета не было
Клиентов российских туроператоров, по предварительным данным, не было на борту потерпевшего крушение в казахстанском Актау самолета, летевшего из Баку в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:08:00+03:00
2024-12-25T11:08:00+03:00
актау
баку
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ассоциация туроператоров россии (атор)
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Клиентов российских туроператоров, по предварительным данным, не было на борту потерпевшего крушение в казахстанском Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По предварительным данным на этот час, клиентов российских туроператоров, членов АТОР, на борту не было", - сказали в пресс-службе ассоциации, комментируя крушение самолета в Актау. В ассоциации уточнили, что российские туроператоры, входящие в АТОР, не продают туры из Чечни в Азербайджан. Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным СМИ, выжили более 10 человек.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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Кадры с места авиакатастрофы в Казахстане
Кадры с места авиакатастрофы в Казахстане
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актау, баку, грозный, ассоциация туроператоров россии (атор), крушение рейса баку — грозный, в мире
Актау, Баку, Грозный, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
АТОР: клиентов туроператоров России на борту разбившегося самолета не было

АТОР: клиентов туроператоров РФ на борту разбившегося в Актау самолета не было

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Клиентов российских туроператоров, по предварительным данным, не было на борту потерпевшего крушение в казахстанском Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По предварительным данным на этот час, клиентов российских туроператоров, членов АТОР, на борту не было", - сказали в пресс-службе ассоциации, комментируя крушение самолета в Актау.
В ассоциации уточнили, что российские туроператоры, входящие в АТОР, не продают туры из Чечни в Азербайджан.
Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По данным СМИ, выжили более 10 человек.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
ОнлайнКрушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. Главное
10:22
 
АктауБакуГрозныйАссоциация туроператоров России (АТОР)Крушение рейса Баку — ГрозныйВ мире
 
 
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