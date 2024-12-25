https://ria.ru/20241225/samolet-1991170640.html

В больницы доставили 25 человек после крушения самолета в Актау

В больницы доставили 25 человек после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

В больницы доставили 25 человек после крушения самолета в Актау

Двадцать пять человек доставлены в областную больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:55:00+03:00

2024-12-25T10:55:00+03:00

2024-12-25T11:01:00+03:00

крушение рейса баку — грозный

актау

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991167339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee4363e34b190a9231382c3df2c2b088.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двадцать пять человек доставлены в областную больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана."Двадцать пять людей доставили в областную больницу", - говорится в сообщении.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

актау

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крушения самолета в Актау Кадры с места крушения самолета в Актау 2024-12-25T10:55 true PT0M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение рейса баку — грозный, актау, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире