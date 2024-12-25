https://ria.ru/20241225/samolet-1991170640.html
В больницы доставили 25 человек после крушения самолета в Актау
В больницы доставили 25 человек после крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
В больницы доставили 25 человек после крушения самолета в Актау
Двадцать пять человек доставлены в областную больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:55:00+03:00
2024-12-25T10:55:00+03:00
2024-12-25T11:01:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Двадцать пять человек доставлены в областную больницу после крушения самолета в казахстанском Актау, сообщили РИА Новости в оперштабе МЧС Казахстана."Двадцать пять людей доставили в областную больницу", - говорится в сообщении.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html
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Кадры с места крушения самолета в Актау
Кадры с места крушения самолета в Актау
2024-12-25T10:55
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крушение рейса баку — грозный, актау, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Крушение рейса Баку — Грозный, Актау, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В больницы доставили 25 человек после крушения самолета в Актау
МЧС Казахстана: в больницы доставили 25 человек после крушения самолета в Актау