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Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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10:54 25.12.2024 (обновлено: 11:07 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/samolet-1991170501.html
Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау
Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау
После крушения самолета в Актау в больницу поступил один ребенок, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:54:00+03:00
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актау
sputnik казахстан
казахстан
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. После крушения самолета в Актау в больницу поступил один ребенок, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан."В Мангистаускую областную больницу доставлен пострадавший ребенок 11 лет, , на уровне приемного покоя проводится обследование. Еще одного ребенка 16 лет везут у больницу", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным СМИ, выжили более 10 человек.
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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
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актау, sputnik казахстан, казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире, видео
Актау, Sputnik Казахстан, Казахстан, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. После крушения самолета в Актау в больницу поступил один ребенок, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
2024-12-25T10:54
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PT0M17S
Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау

Sputnik Казахстан: двое детей пострадали при авиакатастрофе в Актау

© ДЧСМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© ДЧС
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. После крушения самолета в Актау в больницу поступил один ребенок, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
"В Мангистаускую областную больницу доставлен пострадавший ребенок 11 лет, , на уровне приемного покоя проводится обследование. Еще одного ребенка 16 лет везут у больницу", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным СМИ, выжили более 10 человек.
 
АктауSputnik КазахстанКазахстанКрушение рейса Баку — ГрозныйВ мире
 
 
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