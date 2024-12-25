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Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау

Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Sputnik Казахстан сообщил о детях, пострадавших при авиакатастрофе в Актау

После крушения самолета в Актау в больницу поступил один ребенок, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан. РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. После крушения самолета в Актау в больницу поступил один ребенок, сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан."В Мангистаускую областную больницу доставлен пострадавший ребенок 11 лет, , на уровне приемного покоя проводится обследование. Еще одного ребенка 16 лет везут у больницу", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным СМИ, выжили более 10 человек.

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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. 2024-12-25T10:54 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

актау, sputnik казахстан, казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире, видео