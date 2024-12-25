https://ria.ru/20241225/samolet-1991170355.html

Россия уточняет данные о гражданах на борту разбившегося самолета в Актау

Россия уточняет данные о гражданах на борту разбившегося самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Россия уточняет данные о гражданах на борту разбившегося самолета в Актау

Генконсульство РФ в Уральске уточняет информацию о наличии граждан России на борту потерпевшего крушение в Актау самолета, сообщает пресс-служба посольства... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:53:00+03:00

2024-12-25T10:53:00+03:00

2024-12-25T11:00:00+03:00

крушение рейса баку — грозный

россия

в мире

актау

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АЛМА-АТА, 25 дек - РИА Новости. Генконсульство РФ в Уральске уточняет информацию о наличии граждан России на борту потерпевшего крушение в Актау самолета, сообщает пресс-служба посольства России в Казахстане."Генеральное консульство России в Уральске уточняет информацию о наличии граждан Российской Федерации на борту самолета "Азербайджанских авиалиний", который выполнял рейс по маршруту Баку-Грозный, и потерпел крушение в районе аэропорта в городе Актау", - сообщили в дипмиссии.Самолет Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в среду утром недалеко от казахстанского Актау. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту самолета, предварительно, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Выжили 25 человек, они доставлены в больницу, сообщил оперштаб МЧС Казахстана.

https://ria.ru/20241225/krushenie-1991159613.html

россия

актау

казахстан

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Кадры с места авиакатастрофы в Казахстане Кадры с места авиакатастрофы в Казахстане 2024-12-25T10:53 true PT0M04S

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крушение рейса баку — грозный, россия, в мире, актау, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)