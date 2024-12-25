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Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал миллион просмотров - РИА Новости, 25.12.2024
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21:21 25.12.2024 (обновлено: 22:14 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/rt-1991337205.html
Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал миллион просмотров
Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал миллион просмотров - РИА Новости, 25.12.2024
Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал миллион просмотров
Видеоролик про Деда Мороза на Украине, опубликованный в Telegram-канале "RT на русском", набрал миллион просмотров. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T21:21:00+03:00
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украина
дед мороз
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Видеоролик про Деда Мороза на Украине, опубликованный в Telegram-канале "RT на русском", набрал миллион просмотров. С момента публикации прошло чуть более суток. Постом поделились более 8,6 тысячи раз."Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит "самостийный" Святий Миколай. Ну что ж, он и приходит", — говорится в сообщении под видео. В основе сюжета история о том, что "где-то на Украине" девочка ждала Деда Мороза, но вместо него к ней пришел "Святий Миколай". Он не дарит подарки, а открывает дверь "ангелу" в облике человека в военной форме. Тот, в свою очередь, заламывает руки отцу ребенка и куда-то его уводит.В конце ролика, который длится 58 секунд, появляется текст: "Когда в стране не осталось ничего святого".
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Ролик RT о насильственной мобилизации на Украине
Ролик RT о насильственной мобилизации на Украине
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украина, дед мороз, в мире
Украина, Дед Мороз, В мире
Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал миллион просмотров

Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал миллион просмотров в Telegram

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Видеоролик про Деда Мороза на Украине, опубликованный в Telegram-канале "RT на русском", набрал миллион просмотров.
С момента публикации прошло чуть более суток. Постом поделились более 8,6 тысячи раз.
"Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит "самостийный" Святий Миколай. Ну что ж, он и приходит", — говорится в сообщении под видео.
В основе сюжета история о том, что "где-то на Украине" девочка ждала Деда Мороза, но вместо него к ней пришел "Святий Миколай". Он не дарит подарки, а открывает дверь "ангелу" в облике человека в военной форме. Тот, в свою очередь, заламывает руки отцу ребенка и куда-то его уводит.
В конце ролика, который длится 58 секунд, появляется текст: "Когда в стране не осталось ничего святого".
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