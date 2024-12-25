https://ria.ru/20241225/rossijane-1991344928.html

Россияне смогут наблюдать "черную" Луну в новогоднюю ночь

Россияне смогут наблюдать "черную" Луну в новогоднюю ночь - РИА Новости, 25.12.2024

Россияне смогут наблюдать "черную" Луну в новогоднюю ночь

Россияне смогут наблюдать в новогоднюю ночь лишнюю фазу естественного спутника Земли - "черную" Луну, когда она становится полностью невидима, сообщили в... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T23:28:00+03:00

2024-12-25T23:28:00+03:00

2024-12-25T23:28:00+03:00

луна

земля

новосибирский государственный университет

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830018374_0:165:2772:1724_1920x0_80_0_0_cd6f5cdd0a4aa57dfc9a1537ac55f164.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россияне смогут наблюдать в новогоднюю ночь лишнюю фазу естественного спутника Земли - "черную" Луну, когда она становится полностью невидима, сообщили в Новосибирском государственном университете (НГУ). "Черная" Луна в "пятой" фазе. На эту новогоднюю ночь выпадает "лишняя", "пятая", фаза Луны — новолуние, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной, поэтому невидима", - говорится в сообщении на сайте университета. Как пояснила заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко, обычно в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря "пятую" фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние. Она отметила, что новолуние наблюдать невооруженным глазом невозможно, даже если знать, где Луна находится в данный момент, однако есть исключения. "Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час", — добавила Нестеренко.

https://ria.ru/20241225/vspyshka-1991343838.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, земля, новосибирский государственный университет, наука