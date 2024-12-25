https://ria.ru/20241225/rossija-1991215294.html
Россия будет делать все для защиты своих прав, заявили в Кремле
Россия будет делать все для защиты своих прав, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.12.2024
Россия будет делать все для защиты своих прав, заявили в Кремле
Россия будет использовать все возможности для защиты своих прав и собственности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:48:00+03:00
2024-12-25T12:48:00+03:00
2024-12-25T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия будет использовать все возможности для защиты своих прав и собственности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. "Мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав нашей собственности", - сказал Песков журналистам, комментируя передачу Украине замороженных на Западе активов РФ.
https://ria.ru/20241128/putin-1986289978.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков, денис шмыгаль, политика
Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, Политика
Россия будет делать все для защиты своих прав, заявили в Кремле
Песков: Россия будет использовать все возможности для защиты своих прав