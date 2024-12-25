https://ria.ru/20241225/rossija-1991215294.html

Россия будет делать все для защиты своих прав, заявили в Кремле

Россия будет делать все для защиты своих прав, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.12.2024

Россия будет делать все для защиты своих прав, заявили в Кремле

Россия будет использовать все возможности для защиты своих прав и собственности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:48:00+03:00

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россия

украина

киев

дмитрий песков

денис шмыгаль

политика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия будет использовать все возможности для защиты своих прав и собственности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. "Мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав нашей собственности", - сказал Песков журналистам, комментируя передачу Украине замороженных на Западе активов РФ.

https://ria.ru/20241128/putin-1986289978.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, дмитрий песков, денис шмыгаль, политика