https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html

"Росатом" запустил завод по выпуску топлива для атомной энергетики будущего

"Росатом" запустил завод по выпуску топлива для атомной энергетики будущего - РИА Новости, 25.12.2024

"Росатом" запустил завод по выпуску топлива для атомной энергетики будущего

"Росатом" запустил под Томском завод по производству ядерного топлива для атомной энергетики будущего, сообщила пресс-служба топливного дивизиона "Росатома". РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:34:00+03:00

2024-12-25T15:34:00+03:00

2024-12-25T15:34:00+03:00

северск

томская область

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алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сибирский химический комбинат

магатэ

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Росатом" запустил под Томском завод по производству ядерного топлива для атомной энергетики будущего, сообщила пресс-служба топливного дивизиона "Росатома". "В Северске Томской области состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию модуля по фабрикации/рефабрикации ядерного топлива (МФР) для инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Это первый из трех объектов уникального в мировой атомной отрасли опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения (ОДЭК), который строится в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" на территории Сибирского химического комбината (СХК)", - говорится в сообщении. "На ультрасовременном и полностью автоматизированном производстве уже успешно изготовлены первые макетные топливные кассеты в дизайне активной зоны БРЕСТ-ОД-300 с топливными таблетками из нитрида обедненного урана", - рассказали в пресс-службе. Как отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, сегодня Россия дальше всех в мире продвинулась в развитии ядерных технологий IV поколения. "Согласно классификации МАГАТЭ это предполагает более высокую эффективность использования уранового топливного сырья, повышенные стандарты безопасности эксплуатации ядерных установок, а также значительное сокращение объемов образования ядерных отходов. Всем этим принципам в полной мере соответствуют технологические решения, принятые на ОДЭК и по топливу из обедненного урана и плутония, и по реакторной установке БРЕСТ, основанной на принципах естественной безопасности, и по новейшим более эффективным технологиям радиохимии для переработки облученного топлива", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке СХК (предприятие топливного дивизиона) опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки. Для IV поколения технологий атомной энергетики термин "ядерный реактор" заменяется более широким понятием "ядерная энергетическая система", которая включает в себя как непосредственно сам реактор, так и переработку ядерного топлива. Такие новые системы должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения ядерных делящихся материалов. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику.

https://ria.ru/20240719/uran-1960336026.html

https://ria.ru/20240412/toplivo-1939553705.html

https://ria.ru/20240829/rosatom-1969190988.html

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Ольга Фомченкова

северск, томская область, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, магатэ, новости - ядерные технологии