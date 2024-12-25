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Суд рассмотрит дело о разводе основательницы Wildberries после Нового года - РИА Новости, 25.12.2024
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18:26 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/razvod-1991312643.html
Суд рассмотрит дело о разводе основательницы Wildberries после Нового года
Суд рассмотрит дело о разводе основательницы Wildberries после Нового года - РИА Новости, 25.12.2024
Суд рассмотрит дело о разводе основательницы Wildberries после Нового года
Савеловский суд Москвы после новогодних праздников рассмотрит по существу дело о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:26:00+03:00
2024-12-25T18:26:00+03:00
москва
владислав бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Савеловский суд Москвы после новогодних праздников рассмотрит по существу дело о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил дело к слушанию по существу на 13 января", - сказали в суде. Ранее суд провел семь предварительных слушаний. Процесс проходит в закрытом режиме. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
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москва, владислав бакальчук, wildberries
Москва, Владислав Бакальчук, Wildberries
Суд рассмотрит дело о разводе основательницы Wildberries после Нового года

Суд рассмотрит дело основательницы Wildberries Ким и Бакальчука 13 января

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Савеловский суд Москвы после новогодних праздников рассмотрит по существу дело о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил дело к слушанию по существу на 13 января", - сказали в суде.
Ранее суд провел семь предварительных слушаний. Процесс проходит в закрытом режиме.
Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
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