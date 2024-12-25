https://ria.ru/20241225/raketa-1991171379.html

"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" стартовал с Байконура

"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" стартовал с Байконура - РИА Новости, 25.12.2024

"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" стартовал с Байконура

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со спутником высокодетальной съёмки Земли "Ресурс-П" №5, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:57:00+03:00

2024-12-25T10:57:00+03:00

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 25 дек — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со спутником высокодетальной съёмки Земли "Ресурс-П" №5, передаёт корреспондент РИА Новости. Как ожидается, через 9 минут 23 секунды она выведет спутник на орбиту. Предыдущий "Ресурс-П", аппарат под номером 4, был выведен на орбиту 31 марта 2024 года. Эти спутники оснащены аппаратурой для съёмки поверхности Земли с разрешением 70 сантиметров. Они предназначены для контроля загрязнений и деградации окружающей среды, поиска полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также создания и обновления топографических и навигационных карт. В будущем ожидаются запуски следующего поколения этих аппаратов - сверхвысокодетальных "Ресурс-ПМ" с разрешением 0,3-0,4 метра. Ракета, стартовавшая в среду, стала двухтысячным запущенным носителем на базе Р-7. Первый пуск этой советской ракеты состоялся 15 мая 1957 года. Позднее на её базе были сделаны ракеты, запустившие 4 октября 1957 года первый искусственный спутник Земли и корабль "Восток" с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года.

https://ria.ru/20240423/baykonur-1941667183.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, юрий гагарин (космонавт), байконур (космодром)