"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" стартовал с Байконура
С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником съемки Земли "Ресурс-П"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 со стартовой площадки космодрома Байконур. 25 декабря 2024
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №5 со стартовой площадки космодрома Байконур. 25 декабря 2024
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 25 дек — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура со спутником высокодетальной съёмки Земли "Ресурс-П" №5, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, через 9 минут 23 секунды она выведет спутник на орбиту.
Предыдущий "Ресурс-П", аппарат под номером 4, был выведен на орбиту 31 марта 2024 года. Эти спутники оснащены аппаратурой для съёмки поверхности Земли с разрешением 70 сантиметров. Они предназначены для контроля загрязнений и деградации окружающей среды, поиска полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также создания и обновления топографических и навигационных карт.
В будущем ожидаются запуски следующего поколения этих аппаратов - сверхвысокодетальных "Ресурс-ПМ" с разрешением 0,3-0,4 метра.
Ракета, стартовавшая в среду, стала двухтысячным запущенным носителем на базе Р-7. Первый пуск этой советской ракеты состоялся 15 мая 1957 года. Позднее на её базе были сделаны ракеты, запустившие 4 октября 1957 года первый искусственный спутник Земли и корабль "Восток" с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года.