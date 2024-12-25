https://ria.ru/20241225/putin-1991266236.html
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом - РИА Новости, 25.12.2024
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом
Последние годы президент РФ Владимир Путин не направляет США поздравление с Новым годом, поскольку страна недружественная, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:20:00+03:00
2024-12-25T15:20:00+03:00
2024-12-25T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Последние годы президент РФ Владимир Путин не направляет США поздравление с Новым годом, поскольку страна недружественная, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Последние годы мы не направляем (поздравления), все-таки страна недружественная", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин направить поздравления с Новым годом избранному президенту США Дональду Трампу или народу США. -0-
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Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом
Песков: Путин не направляет поздравления США, поскольку страна недружественная