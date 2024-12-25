https://ria.ru/20241225/putin-1991266236.html

Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом

Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом - РИА Новости, 25.12.2024

Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом

Последние годы президент РФ Владимир Путин не направляет США поздравление с Новым годом, поскольку страна недружественная, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:20:00+03:00

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2024-12-25T15:20:00+03:00

сша

россия

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дональд трамп

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политика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Последние годы президент РФ Владимир Путин не направляет США поздравление с Новым годом, поскольку страна недружественная, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Последние годы мы не направляем (поздравления), все-таки страна недружественная", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин направить поздравления с Новым годом избранному президенту США Дональду Трампу или народу США. -0-

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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, новый год 2025, политика