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Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом - РИА Новости, 25.12.2024
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15:20 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/putin-1991266236.html
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом - РИА Новости, 25.12.2024
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом
Последние годы президент РФ Владимир Путин не направляет США поздравление с Новым годом, поскольку страна недружественная, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:20:00+03:00
2024-12-25T15:20:00+03:00
сша
россия
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политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Последние годы президент РФ Владимир Путин не направляет США поздравление с Новым годом, поскольку страна недружественная, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Последние годы мы не направляем (поздравления), все-таки страна недружественная", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин направить поздравления с Новым годом избранному президенту США Дональду Трампу или народу США. -0-
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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, новый год 2025, политика
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Новый год 2025, Политика
Песков рассказал, почему Путин не поздравляет США с Новым годом

Песков: Путин не направляет поздравления США, поскольку страна недружественная

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Последние годы президент РФ Владимир Путин не направляет США поздравление с Новым годом, поскольку страна недружественная, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Последние годы мы не направляем (поздравления), все-таки страна недружественная", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин направить поздравления с Новым годом избранному президенту США Дональду Трампу или народу США. -0-
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы
8 ноября, 00:49
 
СШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампНовый год 2025Политика
 
 
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