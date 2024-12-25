https://ria.ru/20241225/putin-1991240794.html
Россия рассчитывает на участие стран СНГ в Параде Победы, заявил Путин
Россия рассчитывает на участие стран СНГ в Параде Победы, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2024
Россия рассчитывает на участие стран СНГ в Параде Победы, заявил Путин
Россия рассчитывает, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде Победы в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:00:00+03:00
2024-12-25T14:00:00+03:00
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде Победы в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываем также, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом."Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - подчеркнул Путин.
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россия, снг, день победы, владимир путин, москва, политика
Россия, СНГ, День Победы, Владимир Путин, Москва, Политика
Россия рассчитывает на участие стран СНГ в Параде Победы, заявил Путин
Путин: Россия рассчитывает на участие расчетов из стран СНГ в Параде Победы