https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html

Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ - РИА Новости, 25.12.2024

Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Надо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:56:00+03:00

2024-12-25T13:56:00+03:00

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владимир путин

россия

снг

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Надо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - сказал Путин на неформальном саммите глав государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20241205/kiev-1987435783.html

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владимир путин, россия, снг