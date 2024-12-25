https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ - РИА Новости, 25.12.2024
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ
Надо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:56:00+03:00
2024-12-25T13:56:00+03:00
2024-12-25T14:13:00+03:00
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Надо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - сказал Путин на неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
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владимир путин, россия, снг
Владимир Путин, Россия, СНГ
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ
Путин заявил что надо сохранить историческую правду об итогах ВОВ