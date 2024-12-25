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Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ - РИА Новости, 25.12.2024
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13:56 25.12.2024 (обновлено: 14:13 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ - РИА Новости, 25.12.2024
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ
Надо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:56:00+03:00
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владимир путин
россия
снг
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Надо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - сказал Путин на неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
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владимир путин, россия, снг
Владимир Путин, Россия, СНГ
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Путин заявил что надо сохранить историческую правду об итогах ВОВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Надо стремиться к сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - сказал Путин на неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
Памятник партизану Сидору Ковпаку в парке Вечной Славы в Печерском районе Киева - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев ВОВ
5 декабря, 02:40
 
Владимир ПутинРоссияСНГ
 
 
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