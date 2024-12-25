https://ria.ru/20241225/putin-1991234633.html

Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин

Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2024

Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин

Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и наркотрафиком, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:53:00+03:00

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и наркотрафиком, заявил президент России Владимир Путин."Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком. Отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20241225/sng-1991242231.html

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снг, россия, владимир путин, содружество , в мире