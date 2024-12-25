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Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2024
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13:53 25.12.2024 (обновлено: 14:05 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/putin-1991234633.html
Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин
Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин - РИА Новости, 25.12.2024
Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин
Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и наркотрафиком, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:53:00+03:00
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владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и наркотрафиком, заявил президент России Владимир Путин."Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком. Отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
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снг, россия, владимир путин, содружество , в мире
СНГ, Россия, Владимир Путин, Содружество , В мире
Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил Путин

Путин: СНГ наращивает сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотрафиком

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Страны СНГ наращивают сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и наркотрафиком, заявил президент России Владимир Путин.
"Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком. Отлажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Путин предложил лидерам стран СНГ сверить часы
14:02
 
СНГРоссияВладимир ПутинСодружествоВ мире
 
 
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