https://ria.ru/20241225/putin-1991132978.html
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.12.2024
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в неформальном саммите СНГ РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:24:00+03:00
2024-12-25T13:24:00+03:00
2024-12-25T13:24:00+03:00
россия
владимир путин
снг
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Президент России Владимир Путин участвует в неформальном саммите СНГ
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россия, владимир путин, снг, видео
Россия, Владимир Путин, СНГ
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в неформальном саммите СНГ
2024-12-25T13:24
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PT30M23S
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин участвует в неформальном саммите СНГ