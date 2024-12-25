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Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.12.2024
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13:24 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/putin-1991132978.html
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.12.2024
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в неформальном саммите СНГ РИА Новости, 25.12.2024
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин участвует в неформальном саммите СНГ
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Путин на неформальном саммите СНГ
Путин на неформальном саммите СНГ
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Россия, Владимир Путин, СНГ
Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в неформальном саммите СНГ
2024-12-25T13:24
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Неформальный саммит СНГ с участием Путина. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин участвует в неформальном саммите СНГ
 
РоссияВладимир ПутинСНГ
 
 
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