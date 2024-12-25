https://ria.ru/20241225/problema-1991264519.html

ЕС столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины

ЕС столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины - РИА Новости, 25.12.2024

ЕС столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины

Германия вошла в список стран ЕС со сверхнизкой рождаемостью, сообщила газета Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство республики. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:09:00+03:00

2024-12-25T15:09:00+03:00

2024-12-25T15:09:00+03:00

в мире

украина

германия

евросоюз

оон

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Германия вошла в список стран ЕС со сверхнизкой рождаемостью, сообщила газета Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство республики."В 2023 году рождаемость в Германии упала до 1,35 ребенка на женщину, что ниже "сверхнизкого" порогового значения ООН в 1,4. При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять", — говорится в материале.Отмечается, что ниже установленного порога также опустились показатели Эстонии и Австрии, присоединившись к девяти членам ЕС с аналогичной проблемой, среди которых Испания, Греция и Италия.По данным издания, в качестве причин отказа от рождения детей называют инфляцию, страх потерять работу или беспокойство из-за конфликта на Украине.В середине ноября на эту проблему уже обращал внимание американский миллиардер Илон Маск. Комментируя данные об уровне рождаемости в странах ЕС, он заявил, что Европа умирает.

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

украина

германия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, евросоюз, оон, эстония