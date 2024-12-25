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ЕС столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
ЕС столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины - РИА Новости, 25.12.2024
ЕС столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
Германия вошла в список стран ЕС со сверхнизкой рождаемостью, сообщила газета Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство республики. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:09:00+03:00
2024-12-25T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Германия вошла в список стран ЕС со сверхнизкой рождаемостью, сообщила газета Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство республики."В 2023 году рождаемость в Германии упала до 1,35 ребенка на женщину, что ниже "сверхнизкого" порогового значения ООН в 1,4. При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять", — говорится в материале.Отмечается, что ниже установленного порога также опустились показатели Эстонии и Австрии, присоединившись к девяти членам ЕС с аналогичной проблемой, среди которых Испания, Греция и Италия.По данным издания, в качестве причин отказа от рождения детей называют инфляцию, страх потерять работу или беспокойство из-за конфликта на Украине.В середине ноября на эту проблему уже обращал внимание американский миллиардер Илон Маск. Комментируя данные об уровне рождаемости в странах ЕС, он заявил, что Европа умирает.
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в мире, украина, германия, евросоюз, оон, эстония
В мире, Украина, Германия, Евросоюз, ООН, Эстония
ЕС столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
Двенадцать членов ЕС достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине