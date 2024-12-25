https://ria.ru/20241225/prazdnik-1991062397.html

Иудеи встречают "Праздник огней" - Хануку

Иудеи встречают "Праздник огней" - Хануку - РИА Новости, 25.12.2024

Иудеи встречают "Праздник огней" - Хануку

Иудеи в России и по всему миру вечером в среду встречают Хануку — один из важнейших религиозных праздников. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:00:00+03:00

2024-12-25T07:00:00+03:00

2024-12-25T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Иудеи в России и по всему миру вечером в среду встречают Хануку — один из важнейших религиозных праздников.Ханука, праздник света и огней, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается восемь дней. В сотнях городов мира по случаю торжества на площадях зажигают ритуальные светильники — ханукальные меноры (ханукии).В 2024-м празднование Хануки начинается 25 декабря с заходом солнца.Название происходит от выражений "хануккат ха-баит" (освящение Храма) или "хануккат бейт Хашмонаим" (освящение дома Хасмонеев). История прзадника отсылает к еврейскому восстанию 167 г. до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками под предводительством Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот), евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм.В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Однако масла оказалось мало, а на изготовление нового елея требовалось восемь дней. Но произошло чудо: огонь, зажженный от оставшегося масла горел без перерыва все это время. Именно поэтому Хануку и празднуют восемь дней и каждый день зажигают по новой свечке в ханукии. Ханука — праздник радости и света. В это время запрещено поститься, оплакивать умерших. А вот накануне и на следующий день после торжества поститься разрешено. В дни Хануки разрешено работать. Женщинам все дни, что горят ханукальные светильники, работать не дозволяется.Еще один обычай — дарить детям "ханукальные деньги". Как правило, родители вручают их чадам на четвертый или пятый день. Те могут использовать деньги по своему усмотрению. Но часть следует непременно отдать на благотворительность. В дни Хануки готовят традиционную еду: картофельные оладьи (латкес) и пончики. Последние пекут по-особому — с использованием растительного масла. Это напоминает о чуде ч храмовым маслом, произошедшем в Иерусалиме. Кроме того, едят молочные блюда, в особенности — приготовленные из сыра. В дни торжества принято играть в четырехгранный волчок ("свивон", "дрейдел"). Однако, азартных игр (карты и прочее) следует избегать.Главный же обычай Хануки — Хинух (воспитание — однокоренное со словом "Ханука") — воспитание как детей, так и всего народа. Цель — добиться того, чтобы верующие не забывали о милости, оказанной им Богом.

https://ria.ru/20241225/prazdnik-1988453881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, израиль, иерусалим, религия