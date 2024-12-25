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Польская авиация подняла истребители из-за якобы российской активности - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/polsha-1991145124.html
Польская авиация подняла истребители из-за якобы российской активности
Польская авиация подняла истребители из-за якобы российской активности - РИА Новости, 25.12.2024
Польская авиация подняла истребители из-за якобы российской активности
Авиация Польши поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:36:00+03:00
2024-12-25T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 25 дек – РИА Новости. Авиация Польши поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. "В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 17 и 21 ноября. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, польша, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Польская авиация подняла истребители из-за якобы российской активности

Польская авиация подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 дек – РИА Новости. Авиация Польши поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики.
"В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении.
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В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
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В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 17 и 21 ноября.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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