Польская авиация подняла истребители из-за якобы российской активности
Польская авиация подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 дек – РИА Новости. Авиация Польши поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики.
"В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
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В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 17 и 21 ноября.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.