Полковник МВД в отставке признался в еще одном убийстве в Ленобласти
Полковник МВД Смирнов признался в еще одном убийстве в Ленобласти в 2001 году
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Полковник МВД в отставке Михаил Смирнов, задержанный за организацию подрыва автомобиля директора завода в 1998 году, признался в еще одном убийстве, совершенном в 2001-м, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"Смирнов в ходе допроса дал признательные показания еще об одном убийстве, совершенном в 2001 году во Всеволожском районе Ленинградской области", — говорится в релизе.
По данным следствия, Смирнов, который служил в милиции, планировал оперативно-разыскные мероприятия в отношении одного из чиновников администрации во Всеволожском районе. В роли "взяткодателя" должен был выступить его знакомый. Но тот втайне от Смирнова предупредил чиновника, что деньги, которые он принесет, брать не стоит. Об этом стало известно Смирнову, который решил своего знакомого убить.
В июле 2001 года он пригласил его к себе на работу на улицу Чайковского под предлогом встречи с сотрудником администрации для выяснения причин отказа в получении денег, а затем выехал с жертвой на служебном автомобиле в сторону Всеволожска. Съехав с трассы в лесной массив, Смирнов попросил пассажира выйти из машины и не менее пяти раз выстрелил в него. Тот умер на месте. Смирнов забросал тело бытовым мусором и уехал с места преступления.
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Отставного полковника задержали в мае этого года по подозрению в организации подрыва автомобиля в июне 1998-го. Тогда на дороге на Турухтанные острова подорвался ВАЗ-2108, в котором ехали директор судомеханического завода и два его помощника. Глава предприятия погиб, его коллеги получили серьезные ожоги. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, но в то время раскрыть преступление не удалось.
Выйти на след исполнителя оперативники смогли почти 26 лет спустя. Как они установили, в день совершения убийства Смирнов с двумя соучастниками переоделись в форму сотрудников ГАИ, под предлогом проверки документов остановили "Жигули" и незаметно подложили в салон взрывное устройство, которое спустя некоторое время сдетонировало.
В начале недели Смирнов дал признательные показания по этому делу. А кроме того, как рассказал источник РИА Новости в оперативных службах, он признался в убийстве петербургского журналиста Максима Максимова в 2004 году.