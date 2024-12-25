Гладков рассказал о подвиге жительницы Белгородской области
Губернатор Гладков: женщина закрыла собой внука при ударе ВСУ и погибла
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как жительница Белгорода закрыла собой внука при обстреле ВСУ. Историей он поделился в Telegram-канале.
"Прикрыв своим телом внука, спасла его, но отдала свою жизнь. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии", — сказал он, вспоминая об ударе ВСУ 30 декабря прошлого года.
"Прикрыв своим телом внука, спасла его, но отдала свою жизнь. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии", — сказал он, вспоминая об ударе ВСУ 30 декабря прошлого года.
Отец ребенка Михаил работал тренером по футболу, после случившегося принял решение записаться в добровольческий отряд "Барс-Белгород".
Губернатор назвал действия членов этой семьи примером истинного подвига и ответственности за семью и страну.
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части достигли центра города. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части достигли центра города. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.