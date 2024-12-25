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Гладков рассказал о подвиге жительницы Белгородской области - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 25.12.2024 (обновлено: 15:06 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/podvig-1991143647.html
Гладков рассказал о подвиге жительницы Белгородской области
Гладков рассказал о подвиге жительницы Белгородской области - РИА Новости, 25.12.2024
Гладков рассказал о подвиге жительницы Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как жительница Белгорода закрыла собой внука при обстреле ВСУ. Историей он поделился в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:33:00+03:00
2024-12-25T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как жительница Белгорода закрыла собой внука при обстреле ВСУ. Историей он поделился в Telegram-канале. "Прикрыв своим телом внука, спасла его, но отдала свою жизнь. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии", — сказал он, вспоминая об ударе ВСУ 30 декабря прошлого года. Отец ребенка Михаил работал тренером по футболу, после случившегося принял решение записаться в добровольческий отряд "Барс-Белгород".Губернатор назвал действия членов этой семьи примером истинного подвига и ответственности за семью и страну. Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части достигли центра города. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20241225/kuleba-1991137638.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, Происшествия
Гладков рассказал о подвиге жительницы Белгородской области

Губернатор Гладков: женщина закрыла собой внука при ударе ВСУ и погибла

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как жительница Белгорода закрыла собой внука при обстреле ВСУ. Историей он поделился в Telegram-канале.

"Прикрыв своим телом внука, спасла его, но отдала свою жизнь. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в той страшной трагедии", — сказал он, вспоминая об ударе ВСУ 30 декабря прошлого года.
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Отец ребенка Михаил работал тренером по футболу, после случившегося принял решение записаться в добровольческий отряд "Барс-Белгород".
Губернатор назвал действия членов этой семьи примером истинного подвига и ответственности за семью и страну.

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части достигли центра города. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородПроисшествия
 
 
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