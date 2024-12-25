https://ria.ru/20241225/podelki-1765721454.html

Идеи новогодних поделок для детсада и школы

Новогодние поделки своими руками в садик и в школу: новые идеи на 2025 год

Идеи новогодних поделок для детсада и школы

Преддверие Нового года — время теплых семейных вечеров. Когда как не в эту пору вместе декорировать дом и мастерить украшения своими руками. Идеи и фото... РИА Новости, 25.12.2024

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Преддверие Нового года — время теплых семейных вечеров. Когда как не в эту пору вместе декорировать дом и мастерить украшения своими руками. Идеи и фото красивых новогодних поделок, которые подойдут также для детсада и школы, а также инструкции по изготовлению — в материале РИА Новости.Новогодние поделкиЦветная бумага и картон, ватные диски и палочки, коктейльные трубочки, салфетки и бумажные тарелки, шишки и ветки деревьев, пластиковые бутылки, ткани, нитки, пластилин, бусины — все эти подручные материалы легко превратить в новогоднюю поделку для дома, конкурса в детском саду или школе.В садикВ преддверии Нового года или Пасхи воспитатели в саду дают детям задание сделать дома праздничную поделку своими руками. И у большинства мам и пап возникает множество вопросов — какую поделку или композицию выбрать, из чего и как ее делать и так далее."Совместное творчество позволяет не только развивать фантазию малышей, воображение и эстетический вкус, но и способствует сплочению семьи. В процессе работы у дошкольников улучшаются познавательные способности, мелкая моторика и образное мышление, — говорит педагог-психолог Любовь Столярова. — Родители должны быть рядом: вместе обсуждать ту или иную идею, воплощать ее, помогать и направлять дочерей и сыновей, следить за техникой безопасности при работе с ножницами".В школуМладшим школьникам, в сравнении с детсадовцами, уже свойственна определенная усидчивость. Они, как правило, могут справиться с поставленной задачей самостоятельно, смастерить новогоднюю поделку или составить целую композицию. Родителям в этом случае остается лишь контролировать процесс. Конечно, если у ребенка что-то не получается, нужно помочь, подсказать, но не делать все за него.Для домаМожно привлечь детей к украшению дома. Процесс создания снежинок, гирлянд, венков и разных праздничных композиций увлечет детей и взрослых, создаст настроение. Такие поделки при серьезном подходе долго могут радовать глаз, смотреться в интерьере не хуже дизайнерских новогодних игрушек и даже стать настоящей семейной реликвией.На конкурсПсихолог Любовь Столярова советует родителям активно помогать ребенку мастерить новогодние поделки для конкурсов в садике или школе: "Это возможность отвлечься от домашних хлопот и вечной суеты на работе, проникнуться атмосферой праздника и всей семьей создать интересную композицию. Приготовьте горячее какао, лакомства и зовите детей — пора творить вместе и занимать призовые места".Популярные новогодние поделкиГирлянды и елочные игрушки, пряничные домики, фигурки снеговиков или символа 2022 года, Тигра — что выбрать, зависит только от фантазии родителей и ребенка. Главное — обычно это не требует серьезных финансовых затрат.Из бумаги и картонаЦветная бумага и картон — традиционный материал для аппликаций, коллажей и фигур. На них можно создавать узоры ножницами или фигурным дыроколом, складывать различными способами и склеивать. Если вырезание классических снежинок дается ребенку с трудом, можно изготовить своими руками объемные звезды из картона, повесить их на елку или под потолком, над диваном или кроватью, украсить каминную полку.Для работы потребуются:Как сделать:Вместе с малышами можно соорудить несложную зимнюю композицию из картона, например сказочный лес. Животных и деревья проще всего вырезать по шаблону."Мы всей семьей мастерим новогодних снеговиков. Берем за основу плотный цветной лист бумаги — красный, синий, золотой или зеленый. Нарезаем белые круги разного размера: большой для основания снеговика, средний для тела, маленький для головы. Приклеиваем детали с небольшим заходом друг на друга. Добавляем маленькие кружки — руки и ноги. Лицо рисуем маркером или приклеиваем нос, глаза, рот, вырезанные из цветной бумаги. Колпак можно сделать из фетра. Украсить ватой — это будет снег. Также на сам лист можно добавить блесток, елочек, фейерверков — все зависит от фантазии ребенка", — рассказывает Мария Погораева, руководитель практики FMCG, Fashion&Beauty PR Partner и мама двоих детей.Из текстиляФлис, бархат, кружево, атлас — для создания новогодних поделок подойдут любые материалы. Комбинируя разные ткани, можно сделать несложные елочные игрушки своими руками. Удобно использовать готовые выкройки, в качестве наполнителя — вату или синтепон. Украшают текстильные игрушки пуговицами, лентами, бусинами.Из пластиковых бутылокСоорудить простые, но оригинальные снежинки можно из донышек пластиковых бутылок. Для этого нужно аккуратно отрезать дно бутылки, нанести на выпуклости рисунок — красками или блестками, проделать шилом небольшое отверстие для ленточки или нитки — и все, подвеска для новогодней елки готова.Из фоамиранаФоамиран, который еще называют пластичной замшей, хорошо держит форму, имеет множество оттенков, в том числе глиттерные. Из него получаются стильные елочные украшения, броши, магнитики, банты. Вместе с детьми с помощью пластичной замши можно сделать яркого тигренка — символ Нового года.Понадобятся оранжевый и черный фоамиран, готовый шаблон, ножницы, клеевой пистолет, черный маркер. Нужно вырезать все необходимые детали, склеить их и дорисовать мордочку.Из шишекЕловые, сосновые, кедровые, можжевеловые, пихтовые шишки разного размера — замечательный поделочный материал, к тому же абсолютно бесплатный и экологичный. Нужно только заранее собрать и просушить эти дары природы. Требуется немного фантазии и старания, чтобы превратить их в оригинальную новогоднюю поделку.Вместе с детьми можно покрасить шишки в разные цвета, прикрепить шарики пластилина, блестки. Украсить ими можно упаковки с подарками для родных, близких и друзей. Рождественский венок из сосновых и еловых шишек и веточек будет эффектно смотреться на конкурсе детского творчества в детском саду или школе. А потом его можно будет забрать и повесить дома.Для венка потребуются:Ветки нужно поочередно прикладывать к основе в одном направлении и закреплять, повторяя ее форму. Шишки можно использовать в качестве украшения или собрать всю композицию прямо из них. Готовый венок можно окрасить и покрыть блестками, имитирующими снег, а пустые участки закрыть текстильными бантиками, бусинами или разноцветными шарами.Из ветокВетки деревьев — еще один природный материал, который можно использовать для поделок. Их можно покрасить или оставить в первозданном виде, что добавит композиции деревенского очарования и уюта.Из прутьев и разных по длине веточек, бечевки или лески можно сделать настенную композицию в виде елочки и украсить ее шариками, бантиками, гирляндой или лентами. Это оригинальная альтернатива громоздкой елке. Для такой новогодней поделки лучше брать ровные ветки без сучков, чтобы из них складывался четкий рисунок и задумка легко читалась.Из фруктовАппетитную новогоднюю композицию можно сделать из цитрусовых и других фруктов: гранатов, киви, яблок, винограда, манго, личи. Их можно собрать в букет, надев на шпажки, или уложить в шляпную коробку или корзинку, дополнить веточками хвои и преподнести в качестве новогоднего презента родным и близким.Из фетраФетр прекрасно подходит для создания новогодних поделок за счет своей податливости и богатой цветовой гамме. Из него шьют рождественские сапожки и колпаки, игрушки на елку и броши. Можно вместе с детьми сделать миниатюрную елочку из конуса и кружков фетра, забавного тигренка. Или игрушку, которую можно не только поставить на полку, но и пришить на теплые вязаные носки в качестве декоративного элемента.Из ватных дисковОчень простой вариант для поделки с малышами — снеговик из ватных дисков, приклеенных на лист. Также эффектно будет смотреться белоснежная елка. Для этого берут картонный конус и прикрепляют сложенные ватные диски рядами до самой верхушки.С помощью этого же материала можно сделать своими руками рождественского ангела. Из центра ватного диска формируют шарик и завязывают его ниткой, получается голова. Из двух других дисков вырезают крылья. Еще один складывают так, чтобы получилось платье. К нему прикрепляют сзади крылья и украшают золотым контуром или пайетками.Из пластилинаСнеговика можно сделать и из пластилина, причем это тоже будет под силу даже самому юному мастеру. Достаточно скатать три разных по размеру шарика из пластилина, прикрепить руки, оформить лицо и не забыть про головной убор.Простые, но милые зверушки получаются из шишек, пластилина и веточек деревьев — медвежата, пингвины, олени, белочки и ежики. А если привязать к ним ленточку или веревочку из джута, получается елочная игрушка. На Пасху можно своими руками слепить с детьми пасхального зайца и корзину с цветными яйцами.Из проволокиИз проволоки можно сделать волшебные палочки для маленьких волшебников, придумать историю о чудесах в новогоднюю ночь, а может быть, вместе исполнить чью-то маленькую мечту.Для изготовления волшебной палочки понадобится взять обычную проволоку и сделать основание в виде звездочки и рукоятку, обмотать это все мишурой. Или использовать синельную проволоку любого оттенка. Она отлично гнется и безопасна для детей.Из дереваДля создания разнообразных композиций в качестве фона или основы отлично подойдет спил дерева, а для совместного раскрашивания с детьми можно взять фигурки-заготовки. Такие поделки, кроме прочего, всегда выигрышно смотрятся в новогоднем убранстве дома.Фото поделок на Новый год

https://ria.ru/20241225/elka-1986483711.html

https://ria.ru/20241225/ukrashenie-1836803142.html

https://ria.ru/20210105/igrushki-1590289944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год, детские вопросы, социальный навигатор, новый год 2025