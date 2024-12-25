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На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра - РИА Новости, 25.12.2024
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16:09 25.12.2024 (обновлено: 16:30 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/pobeg-1991280731.html
На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра
На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра - РИА Новости, 25.12.2024
На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра
В Свердловской области задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:09:00+03:00
2024-12-25T16:30:00+03:00
происшествия
свердловская область
екатеринбург
нижний тагил
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Свердловской области задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.&quot;Сотрудники отдела розыска &lt;...&gt; задержали трех осужденных к принудительным работам, которые самовольно оставили участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где они отбывали наказание&quot;, — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, двоих задержали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря соответственно, а третьего — сегодня в Нижнем Тагиле. При этом никто из них сопротивления не оказал.По данным областного управления ФСИН и МВД, побег был совершен вечером 23 декабря.
https://ria.ru/20241210/barnaul-1988504898.html
свердловская область
екатеринбург
нижний тагил
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происшествия, свердловская область, екатеринбург, нижний тагил
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Нижний Тагил
На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра

На Урале задержали 3 осужденных, сбежавших 2 дня назад из исправительного центра

© РИА Новости / Кирилл ШипицинАвтомобиль ФСИН
Автомобиль ФСИН - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Автомобиль ФСИН. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Свердловской области задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
«

"Сотрудники отдела розыска <...> задержали трех осужденных к принудительным работам, которые самовольно оставили участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где они отбывали наказание", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, двоих задержали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря соответственно, а третьего — сегодня в Нижнем Тагиле. При этом никто из них сопротивления не оказал.
По данным областного управления ФСИН и МВД, побег был совершен вечером 23 декабря.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
При задержании сбежавшего заключенного в Барнауле пострадал сотрудник ФСИН
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ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургНижний Тагил
 
 
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