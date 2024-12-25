https://ria.ru/20241225/pobeg-1991280731.html
На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра
На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра - РИА Новости, 25.12.2024
На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра
В Свердловской области задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:09:00+03:00
2024-12-25T16:09:00+03:00
2024-12-25T16:30:00+03:00
происшествия
свердловская область
екатеринбург
нижний тагил
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569897762_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_e4a7c61d3d68f55105b1b78eb1761453.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Свердловской области задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН."Сотрудники отдела розыска <...> задержали трех осужденных к принудительным работам, которые самовольно оставили участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где они отбывали наказание", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, двоих задержали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря соответственно, а третьего — сегодня в Нижнем Тагиле. При этом никто из них сопротивления не оказал.По данным областного управления ФСИН и МВД, побег был совершен вечером 23 декабря.
https://ria.ru/20241210/barnaul-1988504898.html
свердловская область
екатеринбург
нижний тагил
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569897762_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_29d5045f252891cfa422ffe1b674c3d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, екатеринбург, нижний тагил
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Нижний Тагил
На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра
На Урале задержали 3 осужденных, сбежавших 2 дня назад из исправительного центра