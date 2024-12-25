https://ria.ru/20241225/pobeg-1991280731.html

На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра

На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра - РИА Новости, 25.12.2024

На Урале задержали осужденных, сбежавших из исправительного центра

В Свердловской области задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:09:00+03:00

2024-12-25T16:09:00+03:00

2024-12-25T16:30:00+03:00

происшествия

свердловская область

екатеринбург

нижний тагил

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Свердловской области задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра при колонии в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН."Сотрудники отдела розыска <...> задержали трех осужденных к принудительным работам, которые самовольно оставили участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где они отбывали наказание", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, двоих задержали в Екатеринбурге 24 и 25 декабря соответственно, а третьего — сегодня в Нижнем Тагиле. При этом никто из них сопротивления не оказал.По данным областного управления ФСИН и МВД, побег был совершен вечером 23 декабря.

https://ria.ru/20241210/barnaul-1988504898.html

свердловская область

екатеринбург

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, екатеринбург, нижний тагил